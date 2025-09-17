ETmeta元宇宙涉吸金近億元 檢調警溯源抓幕後上線

台北地檢署偵辦ETmeta元宇宙投資平台詐騙案，今天第二波行動搜索8處約談隱身幕後的上線、詐團台灣區負責人吳男、何女情侶檔及基層業務員共9人。（資料照）

〔記者王定傳／台北報導〕男子廖文理等人去年涉推出ETmeta元宇宙投資平台，說要為體育愛好者打造一個參與並享受經濟利益的元宇宙平台，透過在商旅、餐廳舉辦投資說明會方式，招攬投資ETM平台幣，宣稱保證獲利，9個月向至少16名投資人吸金近億元；台北地檢署8月指揮調查局福建調查處、台北市刑大約談該詐團北部地區負責人廖男、員工洪女等人，今天第二波行動搜索8處約談隱身幕後的上線、詐團台灣區負責人吳男、何女情侶檔及基層業務員共9人。

據了解，ETmeta平台宣稱要讓每一位體育愛好者都能更深入地參與和體驗體育，同時獲得實質性的經濟利益，平台有三階段目標，其中，第二階段將發行NFT（非同質化代幣）及平台通用幣ETM，第三階段「ETmeta元宇宙將正式上線，將運用AR（增強現實）和VR（虛擬現實）等前沿技術，打破物理空間限制，將全球體育愛好者和共建者緊密聯結」。

檢調獲報查出，該詐團北部地區負責人廖男夥同洪等人涉在去年1月推出「多元化體育生太元宇宙聚合平台ETmeta」，透過召開說明會等方式引誘投資，其中方案一為由ETmeta平台託管ETＭ幣1天受益1％，方案二為託管10天，每天可有1％至2％漲幅，且可隨時贖回換成泰達幣。

檢察官8月指揮福建處、台北市刑大搜索廖、許、洪女3人住居所及辦公處所，並約談廖等3名被告及4名證人到案釐清案情。

檢調警溯源追查發現，吳男、何女疑隱身幕後提供投資架構，今日兵分8路發動搜索，約談吳、何等9人，全案朝違反「銀行法」非法經營銀行業務罪、「洗錢防制法」一般洗錢罪、詐欺危害防制條例及「刑法」三人以上共同詐欺取財等罪嫌偵辦。

