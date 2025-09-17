為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    控「小英論文案」審理不公 彭文正告前北院院長求償200萬二審又敗訴

    2025/09/17 16:58

    〔記者楊心慧／台北報導〕媒體人彭文正對前總統蔡英文提起「確認博士論文不存在」之訴，被台北地院判敗訴，他不滿時任北院院長的黃國忠（現任懲戒法院法官）拒絕更審案件重新分案，對他的陳情置之不理，主張公平審判的訴訟權遭侵害，向黃國忠提告求償新台幣200萬元；彭文正一審敗訴後提起上訴，高等法院今宣判，駁回上訴。

    彭文正過去多次質疑蔡英文博士學位，更對蔡英文提起「確認博士論文不存在」之訴，不過一審敗訴，高院認為一審程序有瑕疵，發回更審。不過更一審仍由同樣法官張詠惠承審，更一審仍判彭文正敗訴，目前上訴最高法院。

    彭文正不滿，張詠惠承辦受台北地院院長黃國忠或總統府的行政干預，質疑張詠惠一審未經闡明及開庭即判決駁回，且更一審再度由張詠惠審理，雖他請求重新分案，卻被黃國忠發函拒絕，質疑黃國忠明知張詠惠一審判決未經闡明及開庭辯論就駁回，仍協助發新聞稿，導致名譽受損，遂向黃國忠提告求償200萬元，並在報紙刊登判決理由。

    北院主張新聞稿內容皆取自於一審判決書，難以認定有虛偽不實之處，新聞稿也無輕蔑彭文正的言詞，無法證明黃國忠不法侵權行為，判定彭文正敗訴。

    高等法院今宣判，原審判決無違誤，駁回彭文正所提之上訴。

