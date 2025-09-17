打滑撞倒別人「心頭肉」以為沒事 台中鏡頭君揪肇逃男

王男騎機車進入騎樓後打滑甩尾，撞倒林男機車。（民眾提供）

〔記者許國楨／台中報導〕打滑甩尾撞壞別人「心頭肉」，最後得繳罰單賠修車！台中市43歲王姓男子雨天騎車不慎打滑甩尾，結果在超商前將林姓男子價值11萬的機車撞倒，肇事後心存僥倖離開現場，仍被警方鎖定揪出，依「道路交通管理處罰條例」開罰，還必須面對後續求償。

中市警第三分局今天說明案情指出，事發在前天下午3點多，地點是東區振興路一間超商，31歲林男當天中午冒雨將機車停妥立好中柱後，到附近辦事，約3個小時後返回，赫然發現愛車竟從「直立」變成「斜靠」，車殼上還多了多處刮痕，心疼不已，懷疑遭人撞擊卻找不到肇事者，趕緊報警。

交通分隊警員黃先翊到場後立即陪同調閱監視器，只見一輛機車因地面濕滑失控，尾部一甩就滑進騎樓，重重撞上林男價值約11萬元的三陽機車，肇事騎士雖將倒地機車扶起，卻只若無其事進超商買東西，結帳後揚長而去，完全沒有留下聯絡方式。

警方根據肇事機車車牌「以車追人」，迅速鎖定王姓男子涉案，王男到案後坦認，但辯稱當時覺得對方機車沒什麼損傷才會離開，直到警方出示清晰的車損照片，才對自己便宜行事態度深感抱歉。

警方最後依肇事逃逸舉發並嚴正告誡：「發生事故一定要留在現場處理，別以為小擦撞就不當一回事」；同時也提醒民眾，依「道路交通管理處罰條例」第62條，肇逃不僅可處1000至3000元罰鍰，還會吊扣駕照1到3個月，別心存僥倖。

王男扶起機車、進超商買東西後離開。（民眾提供）

林男機車被撞倒後有明顯刮痕。（民眾提供）

愛車從「直立」變成「斜靠」，車殼上還出現多處刮痕，林男心疼不已。（民眾提供）

