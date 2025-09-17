沙鹿17歲前男友亂刀刺死女大生 沒砍「這部位 」高大成研判非情殺

高大成認為此案非情殺，研判是財殺。（記者蔡淑媛攝）

2025/09/17 16:34

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中沙鹿區昨發生17歲駱姓少年持刀殺死前女友，20歲顏姓女大生身中約30刀喪命，法醫高大成認為並非情殺，凶嫌刀砍顏女身體，卻未傷及臉部，不像感情糾紛、不是討厭女方的臉，而是來討錢的行為，研判是財殺。

該案原本傳出起因是感情出軌，後來女方友人透露，少年長期向顏女借錢，這些錢是顏女打工賺的錢，受不了對方一直伸手借錢才會分手，這次見面就是顏女上大學一年級，想把錢討回來付學費。

附近民眾也指稱，有看到兩人在路邊談判，少年突然掏出預藏的刀具，朝女子狂砍，還隱約聽見女子不斷說對不起、求饒，但少年仍狂砍顏女，手段凶殘，透過附近監視器畫面，少年在44秒內狂砍約30刀，甚至還朝女子踢了一腳，才騎乘無車牌的機車逃逸，最後少年逃至彰化被查獲。

高大成分析少年砍殺顏女不是情殺，而是財殺，少年不斷砍殺顏女的身體，包括胸、腹、背部，顏女伸手阻擋也中多刀，不敵少年如落雨般下刀，少年刀刀砍傷顏女身體，沒殺到臉部，就在於兩人沒有感情糾紛，少年不是討厭這張臉，而是討錢的行為，因此刀刀攻擊其身體。

高大成認為，少年年紀輕輕為了錢如此凶殘殺人，推測是少年的教養問題，以及把錢看很重，小時候可能偷錢被長輩痛打，長大後被追討財務就特別痛恨，產生一定要把討錢的人殺死。

少年在44秒連砍顏女約30刀，還腳踢顏女，殺人慘無人道，高大成認為少年殺人無悔意也沒有病識感，事後也沒有悔悟，預謀殺人，還準備30公分的長刀殺人，事後騎乘未掛車牌的機車逃逸，逃到彰化的賓館躲藏，最後被警方查獲。

