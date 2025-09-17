為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    宜蘭沿岸海嘯撤離演練 氣象署細胞廣播3度示警

    為強化大規模震災時人命救助及災情整備，消防署今（17）日上午舉辦「114年大規模震災動員演練」暨海嘯疏散撤離演練。（記者鄭景議翻攝）

    為強化大規模震災時人命救助及災情整備，消防署今（17）日上午舉辦「114年大規模震災動員演練」暨海嘯疏散撤離演練。（記者鄭景議翻攝）

    2025/09/17 16:19

    〔記者鄭景議／台北報導〕為強化大規模震災時人命救助及災情整備，消防署今（17）日上午舉辦「114年大規模震災動員演練」暨海嘯疏散撤離演練，模擬琉球海溝錯動引發規模8.5強震，地震發生後20分鐘海嘯將侵襲宜蘭沿岸，中央氣象署也配合於演練前針對壯圍鄉、五結鄉發布災防告警訊息，使演練更加貼近真實情境。

    此次演練結合災防告警細胞廣播服務（CBS），由氣象署協助分3階段發布訊息：

    一、地震速報：上午9時30分至9時33分，提醒民眾臨震應變要「趴下、掩護、穩住」。

    二、海嘯警報：上午9時40分至9時43分，模擬海嘯將於9時50分影響東北沿海，呼籲民眾立即往高處避難。

    三、解除海嘯警報：上午10時10分至10時13分，提醒演練結束，並再次強調若遇真實狀況務必立即避難。

    消防署特別提醒，本次CBS訊息僅為演練測試，並非真實災害，請民眾不必恐慌。演練目的在於驗證告警系統功能，並提升全民地震與海嘯情境下的緊急應變意識。

    消防署呼籲，民眾應熟記防災口訣：「地震時趴下、掩護、穩住；接獲海嘯警報，立即往高處避難。」

    為強化大規模震災時人命救助及災情整備，消防署今（17）日上午舉辦「114年大規模震災動員演練」暨海嘯疏散撤離演練。（記者鄭景議翻攝）

    為強化大規模震災時人命救助及災情整備，消防署今（17）日上午舉辦「114年大規模震災動員演練」暨海嘯疏散撤離演練。（記者鄭景議翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播