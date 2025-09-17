宜蘭沿岸海嘯撤離演練 氣象署細胞廣播3度示警

為強化大規模震災時人命救助及災情整備，消防署今（17）日上午舉辦「114年大規模震災動員演練」暨海嘯疏散撤離演練。（記者鄭景議翻攝）

2025/09/17 16:19

〔記者鄭景議／台北報導〕為強化大規模震災時人命救助及災情整備，消防署今（17）日上午舉辦「114年大規模震災動員演練」暨海嘯疏散撤離演練，模擬琉球海溝錯動引發規模8.5強震，地震發生後20分鐘海嘯將侵襲宜蘭沿岸，中央氣象署也配合於演練前針對壯圍鄉、五結鄉發布災防告警訊息，使演練更加貼近真實情境。

此次演練結合災防告警細胞廣播服務（CBS），由氣象署協助分3階段發布訊息：

一、地震速報：上午9時30分至9時33分，提醒民眾臨震應變要「趴下、掩護、穩住」。

二、海嘯警報：上午9時40分至9時43分，模擬海嘯將於9時50分影響東北沿海，呼籲民眾立即往高處避難。

三、解除海嘯警報：上午10時10分至10時13分，提醒演練結束，並再次強調若遇真實狀況務必立即避難。

消防署特別提醒，本次CBS訊息僅為演練測試，並非真實災害，請民眾不必恐慌。演練目的在於驗證告警系統功能，並提升全民地震與海嘯情境下的緊急應變意識。

消防署呼籲，民眾應熟記防災口訣：「地震時趴下、掩護、穩住；接獲海嘯警報，立即往高處避難。」

