房東收留卻遭砍9刀 吸膠男喊監護太久上訴被駁回

出獄才3天砍收留房東9刀，房東拒醫後死亡。一審判11年並刑後監護5年，陳男喊監護過長上訴，高院認再犯風險高駁回。（資料照）

2025/09/17 16:12

〔記者王捷／台南報導〕陳姓男子出獄後砍傷好心收留他的賈姓房東，賈男遇害一度意識清醒，但過了9天後死亡，一審以殺人未遂判11年徒刑，執行後再接受5年監護，陳男不服5年監護過長上訴，但高等法院台南分院認為，陳男吸食強力膠導致認知障礙未痊癒，存在高度再犯風險，因此維持原判、駁回上訴。

陳男出獄後借住賈姓房東家中，卻因爭執心生殺意，2024年2月2日凌晨持菜刀猛砍賈男後腦至少9刀後逃逸。賈男雖一度清醒，但拒絕就醫，數日後因慢性出血死亡。檢方以殺人未遂起訴。台南地方法院依累犯規定加重刑度，並考量其暴力前科、吸食強力膠影響自制力、行兇後湮滅證據等不利因素，以及認知障礙、身障背景、到案認罪等有利情節，量處11年徒刑，並命刑後監護5年。

請繼續往下閱讀...

陳男上訴認為，前案為酒駕公共危險罪，與本案不同不應加重，原審雖已減刑卻仍判11年，且精神狀態已穩定，不應再監護5年，至少應改為刑前監護。

高院認為，陳男在前案剛執行完畢3日又再犯，顯示對刑罰反應薄弱，依累犯加重並無不當；一審量刑已兼顧不利與有利情節，刑度相當；至於監護，鑑定意見指出其病情雖獲控制，但若刑前先監護、刑後再入監，治療可能中斷並增添社會風險，因此維持刑後監護5年較為妥適。最終駁回上訴，全案仍可再上訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法