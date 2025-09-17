為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    美濃大峽谷開挖了！檢警釐清廢棄物源頭、追幕後黑手

    橋檢指揮警方和環保局，開挖疑遭廢棄物回填的美濃成功段農地。（記者李惠洲攝）

    橋檢指揮警方和環保局，開挖疑遭廢棄物回填的美濃成功段農地。（記者李惠洲攝）

    2025/09/17 16:10

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄美濃大峽谷盜採土石案，其中涉案的地主石麗君被控將2300多坪農地盜採土石後又回填廢棄物，不法獲利初估高達上億元，檢警今會同高市環保局開挖，釐清目前土地裡藏著什麼廢棄物，企圖找到來源及幕後黑手。

    橋頭地檢署偵辦美濃盜採砂石案，自8月27日起陸續展開收網行動，聲請法院羈押禁見承租人王國正等3人獲准，地主石麗君、夫婿巫男分別100萬元和80萬元交保候傳，限制住居，並查扣15輛怪手，朝涉嫌違反廢棄物清理法、組織犯罪條例等罪偵辦。

    經了解，石麗君位於成功段地號農地，高達2300多坪，曾被查獲濫採農地土石，違反都市計劃法罰300萬元，如今又被查獲涉嫌盜採、回填建築廢棄物，但她和巫男應訊時，均否認犯行。

    而承租人王國正10餘年前曾受人僱用，涉嫌傾倒、掩埋廢棄物，被依違反廢棄物清理法，判處有期徒刑2年定讞，並已執刑完畢，如今又涉及美濃大峽谷案，檢警懷疑他只是人頭。

    由於石麗君在案件爆發前是高市議員朱信強的助理，朱信強雖火速將她開除，但檢警懷疑，依盜採砂石販售加上廢棄物回填，兩者不法獲利至少上億元，這塊大餅絕非石麗君或王國正能單獨啃下，幕後疑有龐大集團操控，將擴大追查金流，甚至懷疑有現任民代或親屬涉案，將一併釐清案情。

    

    橋檢指揮警方和環保局，開挖疑遭廢棄物回填的美濃成功段農地。（記者李惠洲攝）

