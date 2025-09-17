為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    神A慘變無尾車！台東等紅燈遭槽車追撞 「夾心餅乾」驚悚畫面曝

    Altis車尾潰縮消失。（記者劉人瑋攝）

    Altis車尾潰縮消失。（記者劉人瑋攝）

    2025/09/17 16:34

    〔記者劉人瑋／台東報導〕台東市知本路與大學路口今天下午2點左右發生3車追撞車禍，滿載石粉大型槽車追撞前方停等紅燈休旅車及轎車，轎車車尾完全潰縮消失，最前方遭連環撞的休旅車車尾凹陷，車上小女孩嚇到不敢下車，爸媽連哄帶騙才離去。

    事故發生位在知本路北上車道，最前方的是白色休旅車，其後是2名女性乘坐的Altis，停等紅燈時遭槽車從後方撞擊，「夾心餅乾」Altis被撞成沒車尾的Yaris，所幸車內2名女子僅受輕傷，肇事槽車車頭輕微受損，司機緊張、擔心傷者情況。

    最前方的休旅車上有一家三口，小朋友被嚇到不想下車，媽媽直哄「我們車子壞了，我們一定要下車」，連哄帶騙將小孩抱下車。

    年約40歲的高姓槽車駕駛說，沒注意到前方已轉成紅燈，來不及煞車才追撞上去。休旅車的林姓駕駛則說，還好鈑金還算硬，否則下場會更慘。一家三口也跟著就醫檢查。詳細肇事原因仍待警方調查釐清。

    槽車追撞停等紅燈Altis，神A再推撞前方休旅車。（記者劉人瑋攝）

    槽車追撞停等紅燈Altis，神A再推撞前方休旅車。（記者劉人瑋攝）

    Altis車頭車尾撞爛，休旅車車屁股也凹陷。（記者劉人瑋攝）

    Altis車頭車尾撞爛，休旅車車屁股也凹陷。（記者劉人瑋攝）

    Altis車尾潰縮消失。（記者劉人瑋攝）

    Altis車尾潰縮消失。（記者劉人瑋攝）

    小女童飽受驚嚇。（民眾提供）

    小女童飽受驚嚇。（民眾提供）

