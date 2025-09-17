為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    淡水公七公園自救會護綠地9人送辦 市府評估：已兼顧樹木保護

    淡水公七公園自救會成員被警方帶出工地。（記者徐聖倫翻攝）

    淡水公七公園自救會成員被警方帶出工地。（記者徐聖倫翻攝）

    2025/09/17 16:24

    〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市淡水公七公園其中約9%用地將供給警、消、捷運興建共構辦公大樓，公七公園自救會今上午8時前往施工現場外集會拉布條抗議，現場一度失控，自救會成員翻牆闖入工地內，警方為了工程單位與自救會雙方安全，強制將自救會請出工地，並依刑法強制罪將自救會長林彥廷等9人送辦。

    據悉，公七公園規劃其中9%園區，將建成淡水警分局新市派出所、消防三大隊淡海分隊、淡海捷運分隊共構辦公大樓，經市府評估，樹木保護方面，盤點移植34棵、移除100棵，所有移植及移除計畫均獲農業局核定，符合法定程序，施工單位依核定計畫施工，以兼顧樹木保護與新建警消廳舍需求。

    而公七公園自救會訴求，希望市長侯友宜能夠保全綠地、將辦公廳舍遷址，這個議題已爭執一年多。今上午8時許，包含林彥廷在內共9人前往拉布條抗議，期間自救會失控翻牆阻止施工，警方獲報擔心雙方安全，趕緊將自救會成員帶出工地。

    警方表示，自救會此舉已涉及刑法第304條強制罪，依法將林等9人移送法辦。淡水警分局呼籲，民眾表達意見應於合法範圍內進行，切勿以違法方式影響公共工程。警方秉持「保障合法、取締非法」原則依法行政，阻擋、破壞或妨礙施工之行為，除危及公共安全外，亦涉及刑責，民眾切勿以身試法。

    相關新聞：
    淡水公七公園自救會進工地抗議護樹 自救會、綠黨、時力9人遭逮捕

    自救會拉布條抗議。（記者徐聖倫翻攝）

    自救會拉布條抗議。（記者徐聖倫翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播