淡水公七公園自救會護綠地9人送辦 市府評估：已兼顧樹木保護

淡水公七公園自救會成員被警方帶出工地。（記者徐聖倫翻攝）

2025/09/17 16:24

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市淡水公七公園其中約9%用地將供給警、消、捷運興建共構辦公大樓，公七公園自救會今上午8時前往施工現場外集會拉布條抗議，現場一度失控，自救會成員翻牆闖入工地內，警方為了工程單位與自救會雙方安全，強制將自救會請出工地，並依刑法強制罪將自救會長林彥廷等9人送辦。

據悉，公七公園規劃其中9%園區，將建成淡水警分局新市派出所、消防三大隊淡海分隊、淡海捷運分隊共構辦公大樓，經市府評估，樹木保護方面，盤點移植34棵、移除100棵，所有移植及移除計畫均獲農業局核定，符合法定程序，施工單位依核定計畫施工，以兼顧樹木保護與新建警消廳舍需求。

請繼續往下閱讀...

而公七公園自救會訴求，希望市長侯友宜能夠保全綠地、將辦公廳舍遷址，這個議題已爭執一年多。今上午8時許，包含林彥廷在內共9人前往拉布條抗議，期間自救會失控翻牆阻止施工，警方獲報擔心雙方安全，趕緊將自救會成員帶出工地。

警方表示，自救會此舉已涉及刑法第304條強制罪，依法將林等9人移送法辦。淡水警分局呼籲，民眾表達意見應於合法範圍內進行，切勿以違法方式影響公共工程。警方秉持「保障合法、取締非法」原則依法行政，阻擋、破壞或妨礙施工之行為，除危及公共安全外，亦涉及刑責，民眾切勿以身試法。

相關新聞：

淡水公七公園自救會進工地抗議護樹 自救會、綠黨、時力9人遭逮捕

自救會拉布條抗議。（記者徐聖倫翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法