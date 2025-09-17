為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    男子疑酒醉送醫 趁機溜出侵入住宅險性侵女子

    中壢警分局。（資料照）

    中壢警分局。（資料照）

    2025/09/17 16:14

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕31歲官姓男子今天凌晨1點多，涉嫌侵入桃園市A女的中壢區工作處所後，對A女施暴還將她壓制在地，還好A女機警通知她的男友報案，再要求對方讓她冷靜，為自己爭取到空檔而有機會躲進車內反鎖，才沒發生憾事，中壢警分局獲報後，已逮回官男依性侵未遂等罪嫌偵辦。

    據了解，案發前，官男因酒醉被送往中壢區1所醫院治療，卻趁機溜出醫院，不明原因前往A女工作處所，對A女動粗甚至壓制對方意圖性侵；後因A女機警將自己反鎖在車內，官男才離開。

    「從來從來沒想過這種事會離我這麼近！」A女在網路上PO文回憶，她準備下班時，男子不知從哪裡衝進來，還直接撲上來意圖性侵她，她被甩在地上後還一度被壓制，還好她利用被壓制在地上的過程，緊急透過電話告知男友「我要被強姦了，幫我報警」。

    A女敘述，她試著反向操作，請男子稍等好讓她冷靜，對方才停止傷害她，後來她更利用對方走到一旁的空檔，逃到車上將自己反鎖在車內，對方才離開。「過程中的每1分鐘都是煎熬」，經歷1個晚上的驚魂未定，她做好筆錄並依照對方遺落的證件提供警方追查，只想告訴所有女孩子，面對警急狀況時要保持冷靜，才能判斷出最好的保護自己方式。

    中壢警方說，中福派出所今天凌晨獲報發生性侵未遂、侵入住居案件，立即組成專案小組報請桃園地檢署檢察官指揮，今天中午左右，已逮回官男到案，將依性侵未遂等罪嫌究責。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播