男子疑酒醉送醫 趁機溜出侵入住宅險性侵女子

2025/09/17 16:14

〔記者周敏鴻／桃園報導〕31歲官姓男子今天凌晨1點多，涉嫌侵入桃園市A女的中壢區工作處所後，對A女施暴還將她壓制在地，還好A女機警通知她的男友報案，再要求對方讓她冷靜，為自己爭取到空檔而有機會躲進車內反鎖，才沒發生憾事，中壢警分局獲報後，已逮回官男依性侵未遂等罪嫌偵辦。

據了解，案發前，官男因酒醉被送往中壢區1所醫院治療，卻趁機溜出醫院，不明原因前往A女工作處所，對A女動粗甚至壓制對方意圖性侵；後因A女機警將自己反鎖在車內，官男才離開。

「從來從來沒想過這種事會離我這麼近！」A女在網路上PO文回憶，她準備下班時，男子不知從哪裡衝進來，還直接撲上來意圖性侵她，她被甩在地上後還一度被壓制，還好她利用被壓制在地上的過程，緊急透過電話告知男友「我要被強姦了，幫我報警」。

A女敘述，她試著反向操作，請男子稍等好讓她冷靜，對方才停止傷害她，後來她更利用對方走到一旁的空檔，逃到車上將自己反鎖在車內，對方才離開。「過程中的每1分鐘都是煎熬」，經歷1個晚上的驚魂未定，她做好筆錄並依照對方遺落的證件提供警方追查，只想告訴所有女孩子，面對警急狀況時要保持冷靜，才能判斷出最好的保護自己方式。

中壢警方說，中福派出所今天凌晨獲報發生性侵未遂、侵入住居案件，立即組成專案小組報請桃園地檢署檢察官指揮，今天中午左右，已逮回官男到案，將依性侵未遂等罪嫌究責。

