防詐團利用普發現金行騙 高檢署邀懲詐團隊開會達11點共識

2025/09/17 15:46

〔記者王定傳／台北報導〕行政院預計10月下旬普發現金1萬元，為避免民眾誤信詐騙集團不實訊息，行政院已成立「打擊詐欺組」，守護民眾財產；懲詐主責機關法務部則指派高等檢察署負責執行，高檢署今邀集台北、士林等地檢署、刑事局、調查局等懲詐團隊召開會議，經研商取得11點共識，包含通報機制、溯源查緝、積極查扣不法所得、強化羈押證據蒐集、應具體求刑、加強網路巡邏、適時發布新聞等。

高檢署指出，為順利推行普發現金1萬元於民政策，行政院已成立跨部會推動小組，且為避免民眾誤信詐團不實訊息詐騙，成立「打擊詐欺組」，由行政院打擊詐欺指揮中心負責，統籌法務部、內政部、金管會、數發部、國家通訊傳播委員會、教育部及經濟部等部會協辦。

高檢署今邀集懲詐團隊召開「防制及查緝詐欺集團利用普發現金詐騙研商會議」，經研商取得11點共識，第一點為司法警察調查此類詐欺案時應報請各地檢指揮偵辦，以統合偵查力量，快速打擊；若有較重大跨轄案件，得通報高檢署，統合各地檢署指派檢察官偵查。

第二點為，檢察官偵查此類案件，均應通報高檢署，由高檢署列管追蹤，協調整合查緝量能，規畫整體查緝及防制作為，以破獲跨境或跨轄詐團犯罪；第三是若溯源結果發現是屬同一不法詐團，應透過高檢署統合各地檢署偵辦，強力溯源；第四為高檢署科技偵查中心應協助各地檢署數位鑑識及分析，以向上溯源。

第五點為溯源追查機房、水房及首謀，嚴偵速辦，尤應強力偵辦黑幫參與及成少共犯詐團犯罪；第六，詐團核心份子應強化羈押證據蒐集，依法聲押並強力查扣犯罪不法所得，以利填補損害被害人；第七，偵結時應向法院具體求刑並聲請沒收犯罪所得，八為應適時發布新聞，即時宣導新型詐騙手法。

第九至十一點為「發覺新型犯罪類型，涉及行政機關及私部門業務措施，應即時透過高檢署跨部會及跨部門溝通聯繫平台，反應予相關行政機關及私部門，共同阻絕犯罪」、「加強網路巡邏，協請刑事局或高檢署通報社群網路媒體平台業者等審核刪除」、「強化跨部會及跨部門溝通聯繫通報平台」。

