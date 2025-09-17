「孩子安全不能冒險」高雄婦人騎車載2小孩 三貼闖紅燈險撞車

謝婦騎車載2小孩三貼闖紅燈，險撞轎車過程驚險。（民眾提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市一名謝姓婦人騎車載2名小孩違規三貼，行經鳳山區保泰、善士街口闖紅燈，驚險一瞬間，差點撞上轎車，網路流傳驚險畫面，警方認定謝婦違規事實明確，今開出2張罰單共2100至6000元，成為最壞示範，謝婦認錯以後會注意！

鳳山警方調查，謝姓婦人（40歲）前晚騎機車載就讀小二、小三的小孩補習下課，違規三貼要回家，行經鳳山區保泰路及善士街口，竟然違規闖紅燈。

正值一輛轎車直行經過路口，駕駛突見謝婦3人緊急煞車，所幸未釀車禍事故，今天於臉書社團「高雄大小事」PO文，稱闖紅燈直接衝出來，這樣騎車很危險，還載著2名小朋友，隔空提醒謝婦「孩子的安全不能冒險」。

警方今天檢視影片，認定謝婦違反道路交通管理處罰條例，闖紅燈處1800至5400元罰鍰，三貼機車附載人員處300元至600元罰鍰，總計開罰2100至6000元。

警方勸說謝婦改善，她稱小孩補習到很晚，因趕著載小孩回家，沒注意交通號誌，直到對方煞車，才發現自己闖紅燈，她知道錯了，下次會注意。

鳳山警分局呼籲民眾駕駛騎車務必遵守交通相關規定，行經路口應減速慢行，以維護安全，避免發生車禍事故。

