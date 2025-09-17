為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    「孩子安全不能冒險」高雄婦人騎車載2小孩 三貼闖紅燈險撞車

    謝婦騎車載2小孩三貼闖紅燈，險撞轎車過程驚險。（民眾提供）

    謝婦騎車載2小孩三貼闖紅燈，險撞轎車過程驚險。（民眾提供）

    2025/09/17 15:43

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市一名謝姓婦人騎車載2名小孩違規三貼，行經鳳山區保泰、善士街口闖紅燈，驚險一瞬間，差點撞上轎車，網路流傳驚險畫面，警方認定謝婦違規事實明確，今開出2張罰單共2100至6000元，成為最壞示範，謝婦認錯以後會注意！

    鳳山警方調查，謝姓婦人（40歲）前晚騎機車載就讀小二、小三的小孩補習下課，違規三貼要回家，行經鳳山區保泰路及善士街口，竟然違規闖紅燈。

    正值一輛轎車直行經過路口，駕駛突見謝婦3人緊急煞車，所幸未釀車禍事故，今天於臉書社團「高雄大小事」PO文，稱闖紅燈直接衝出來，這樣騎車很危險，還載著2名小朋友，隔空提醒謝婦「孩子的安全不能冒險」。

    警方今天檢視影片，認定謝婦違反道路交通管理處罰條例，闖紅燈處1800至5400元罰鍰，三貼機車附載人員處300元至600元罰鍰，總計開罰2100至6000元。

    警方勸說謝婦改善，她稱小孩補習到很晚，因趕著載小孩回家，沒注意交通號誌，直到對方煞車，才發現自己闖紅燈，她知道錯了，下次會注意。

    鳳山警分局呼籲民眾駕駛騎車務必遵守交通相關規定，行經路口應減速慢行，以維護安全，避免發生車禍事故。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播