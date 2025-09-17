為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    女嬰腦出血、眼傷遭通報兒虐 檢認證據不足以證明父母施虐

    士林地檢署綜合醫療報告、醫師證言與證人供述後認為，本案確有疑點，但不足以認定父母施虐。（記者劉詠韻攝）

    2025/09/17 15:37

    〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市僅4月大女嬰，因硬腦膜下出血、雙眼視網膜出血與脈絡膜剝離，被送往榮總急診，醫院懷疑為重大兒虐事件，因此通報。檢方獲報偵辦，女嬰父母遭控違反兒童及少年福利與權益保障法、傷害罪及妨害未滿18歲身心健全發育罪。不過士林地檢署偵查終結，認為現有證據不足以證明父母施虐，對2人作出不起訴處分。

    案件起於今年2月，女嬰被緊急送往台北榮總兒童加護病房治療，醫師檢查發現她有腦出血、雙眼視網膜出血與剝離等傷勢，懷疑屬非意外性腦傷，並出具通報。檢方展開調查，並取得台大醫院兒少保護醫療中心傷勢研判報告，報告指稱女嬰的傷勢「無法排除遭受虐待」，同時顯示新舊出血至少分屬2個不同時間點，單一跌倒事件恐不足以解釋。

    偵訊時，女嬰的母親否認施虐，辯稱女兒喝完奶常被放在地墊上休息，但活潑的姊姊曾數次跑跳間踢到或壓到女嬰。父親則表示，僅於送醫前兩週看過大女兒不小心跌坐在妹妹頭上，坦承夫妻倆雖有照顧疏失，但絕不會虐待小孩。

    負責收治女嬰的榮總兒童醫學部主任則證稱，研判確實認為「無法排除受虐」，但同時也不能完全否定其他原因，例如姊姊的碰撞；報告中並載明，雖然單次跌倒可能不足以解釋所有傷勢，但仍需進一步綜合評估。

    檢察官同時查訪春節期間出入女嬰父母住處的親友。女嬰的伯公證稱，除夕吃團圓飯時見到女嬰精神良好、眼神清澈，女嬰父母性情溫和，未見異狀；姑姑則強調，父母平日小心照顧，很愛小孩。友人亦證實，過年期間幾乎天天見到父母帶女嬰，2人對孩子十分呵護，常在哭聲一出立刻安撫；更有證人提到，女嬰的母親用手機詳實紀錄女嬰喝奶、睡眠、大小便情況，顯示照護用心。

    檢方綜合醫療報告、醫師證言與證人供述後認為，本案確有疑點，但不足以認定父母施虐。

    依刑事訴訟法原則，若無積極證據證明被告確實犯罪，應作有利於被告之認定，因此檢方認為，現有證據無法超越合理懷疑，未達有罪判決的高度可能性，因而對父母2人處分不起訴。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

