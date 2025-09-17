基隆七堵汽修廠陷火海 報案女員工不治

基隆市七堵區俊賢路上一間汽車修理廠今天下午發生火警，修理廠女員工報案後，來不及逃出火場。（記者林嘉東翻攝）

2025/09/17 15:13

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市七堵區俊賢路上一間汽車修理廠今（17）天下午發生火警，火勢猛烈，不斷傳出爆炸聲響。發現修車廠起火的陳姓女員工報案後，來不及逃出廠內閣樓間的小辦公室；消防隊員趕抵撲滅火勢，將她從辦公室救出時已無呼吸心跳，轉送基隆長庚醫院急救後，傷重不治。

基隆市消防局今天下午2時許獲報，七堵區俊賢路一間汽修廠發生火警，消防隊員出動16車27名消防隊員趕往滅火途中，看到廠方與貨櫃屋不但有黑煙竄出，火勢猛烈；消防隊員趕抵時，修車廠老闆焦急告訴消防員，修車廠還有1名35歲的女員工未逃出火場，受困其中。

消防隊員全力灌救後，在修車廠內閣樓間辦公室找到受困陳女時，已無呼吸心跳，趕緊將陳女送往基隆長庚醫院急救，經醫生急救至3時許仍傷重不治。由於火勢猛烈，消防隊員仍在撲滅殘火。

修車廠老闆告訴警消，修車廠起火後，廠內除了陳女外還有1名男員工，紛紛從閣樓下樓；其中男員工拿廠內滅火器嘗試滅火，女員工又返回閣樓拿東西，想不到男員工噴完滅火器乾粉後，回頭就沒看到陳女。（15:44更新）

