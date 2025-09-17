沙鹿命案》少年殺女大生逃逸曝光 清水分局長拜土地公感謝迅速破案

清水分局長鄭鴻文參拜土地公感謝迅速破案。（記者張軒哲攝）

2025/09/17 15:39

〔記者張軒哲／台中報導〕台中沙鹿昨日驚傳17歲駱姓少年殺死20歲顏姓前女友命案，親友在網路指出，駱男以還債為由用假帳號約出顏女，明顯預謀犯案，案發忠貞路的土地公廟監視器錄下駱、顏2人身影，清水分局長鄭鴻文今日至土地公廟參拜，向土地公致謝迅速破案。

鄭鴻文說，昨天調閱監視器有看到顏女的身影，也有錄下駱男騎機車逃逸畫面，有向土地公祈求案件趕快偵破案，今早開完會後，才先來跟土地公稟報致謝案件偵破。

請繼續往下閱讀...

駱男父親今日上午從苗栗縣苑裡鎮到清水分局了解情況，駱父離開時，面對媒體追問，駱父說「我也是不願意讓這件事發生。」

駱父在女兒陪同下穿著短衣短褲到清水分局了解案情，他的手腳都有明顯刺青，一開始到場見到記者守候，一度辯稱是處理車禍事故，離開時在場媒體記者追問「是否要向死者家屬道歉」，駱父並未正面回應，他低調說：「我也不方便透露，交給司法，也是不願意讓這件事發生。」

清水分局長鄭鴻文說明案情。（記者張軒哲攝）

駱嫌騎機車逃逸畫面曝光。（警方提供）

駱男父親面對媒體追問，快步離開。（記者張軒哲攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法