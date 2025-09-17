為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    沙鹿命案》少年殺女大生逃逸曝光 清水分局長拜土地公感謝迅速破案

    清水分局長鄭鴻文參拜土地公感謝迅速破案。（記者張軒哲攝）

    清水分局長鄭鴻文參拜土地公感謝迅速破案。（記者張軒哲攝）

    2025/09/17 15:39

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中沙鹿昨日驚傳17歲駱姓少年殺死20歲顏姓前女友命案，親友在網路指出，駱男以還債為由用假帳號約出顏女，明顯預謀犯案，案發忠貞路的土地公廟監視器錄下駱、顏2人身影，清水分局長鄭鴻文今日至土地公廟參拜，向土地公致謝迅速破案。

    鄭鴻文說，昨天調閱監視器有看到顏女的身影，也有錄下駱男騎機車逃逸畫面，有向土地公祈求案件趕快偵破案，今早開完會後，才先來跟土地公稟報致謝案件偵破。

    駱男父親今日上午從苗栗縣苑裡鎮到清水分局了解情況，駱父離開時，面對媒體追問，駱父說「我也是不願意讓這件事發生。」

    駱父在女兒陪同下穿著短衣短褲到清水分局了解案情，他的手腳都有明顯刺青，一開始到場見到記者守候，一度辯稱是處理車禍事故，離開時在場媒體記者追問「是否要向死者家屬道歉」，駱父並未正面回應，他低調說：「我也不方便透露，交給司法，也是不願意讓這件事發生。」

    清水分局長鄭鴻文說明案情。（記者張軒哲攝）

    清水分局長鄭鴻文說明案情。（記者張軒哲攝）

    駱嫌騎機車逃逸畫面曝光。（警方提供）

    駱嫌騎機車逃逸畫面曝光。（警方提供）

    駱男父親面對媒體追問，快步離開。（記者張軒哲攝）

    駱男父親面對媒體追問，快步離開。（記者張軒哲攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播