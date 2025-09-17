奶茶喝一半、氣息快要斷！台中街友突昏倒 民眾急通報、警消忙救回

田姓街友突倒臥地下道，警方獲報趕往。（警方提供）

2025/09/17 15:19

〔記者許國楨／台中報導〕台中西區台灣大道與美村路口地下道，前晚一名街友拿著奶茶邊喝邊休息時，突然整個人昏迷倒地，所幸熱心民眾機警報案，警方和消防救護人員分秒必爭急救，最終順利將他從鬼門關前救回，目前已恢復穩定。

台中市第一分局公益派出所當晚接獲通報，稱該地下道內有人倒地，員警顏俊宇、李暐翔火速趕抵現場，只見一名男子橫躺在通道地板，胸口仍放著一瓶未喝完的奶茶，周邊散落著食物殘渣與嘔吐物，畫面怵目驚心，而男子臉色慘白，眼角滲出淚水，呼喊與痛覺刺激完全無反應，情況相當危急。

警方立即通報119，救護人員到場後檢測，發現男子血壓低於100，懷疑為急性中風導致昏迷，立即施以急救並緊急送醫，成功撿回一命，經查，該名男子為60歲田姓街友，長期在該地下道休息，鄰近居民對他並不陌生，這次若不是民眾即時通報、警方快速到場、消防救護緊急送醫，恐怕早已釀成悲劇。

第一分局指出，許多民眾初見街友倒地，容易誤以為只是醉倒或休息，然而實際上可能是突發疾病或中風，此次案件突顯只要民眾願意通報，警消就能合作，在第一時間發揮救命效益，若遇民眾突然倒地、臉部歪斜、語言不清或意識混亂等症狀，務必立即撥打119求助，把握黃金搶救時間。

警方緊急通報救護人員趕往，及時將田男救回一命。（警方提供）

