    考試作弊遭國防大學開除 空軍中校喊冤提行政救濟連三敗

    陶姓空軍中校就讀國防大學語文中心阿拉伯語特語班期間，遭指控於聽寫測驗中攜帶小抄，經校方獎懲評議會決議開除學籍，陶不服，先後提出申訴、訴願均遭駁回，隨後再向行政法院提起行政訴訟，北高行近日判決駁回訴訟。圖為國防大學外觀。（資料照）

    陶姓空軍中校就讀國防大學語文中心阿拉伯語特語班期間，遭指控於聽寫測驗中攜帶小抄，經校方獎懲評議會決議開除學籍，陶不服，先後提出申訴、訴願均遭駁回，隨後再向行政法院提起行政訴訟，北高行近日判決駁回訴訟。圖為國防大學外觀。（資料照）

    2025/09/17 15:26

    〔記者劉詠韻／台北報導〕陶姓空軍中校就讀國防大學語文中心阿拉伯語特語班期間，遭教師指控於聽寫測驗中攜帶小抄，經校方獎懲評議會決議開除學籍，並記過2次、年度考績評為「乙上」。陶不服，先後提出申訴、訴願均遭駁回，隨後再向行政法院提起行政訴訟，要求撤銷所有處分並恢復學籍。台北高等行政法院近日判決指出，校方依規定處理並無違誤，駁回訴訟。

    判決指出，陶男就讀國防大學所屬特語班（阿拉伯語），2023年8月1日接受聽力測驗時，因攜帶小抄而遭外籍教師查獲沒收。經媒體報導，語文中心第一中隊同年決議考試舞弊行為，核定開除學籍；陶男不服，提出申訴未獲變更，再提訴願仍遭駁回。校方另依規定對陶記過2次，並於112年度考績評審中，以其違失行為將品德項目評為「乙上」，最終考績等第亦為乙上。

    陶對處分不服，提出行政救濟。他於訴訟中主張，當日課程性質僅為「聽寫練習」而非正式考試，授課老師事後報告與翻譯均有錯誤，且紙張早已丟棄，無從證明與考試有關。他強調，自己早已於同年6月及11月通過阿拉伯語檢定B1等級，提前達成結訓標準，並無舞弊動機與必要。

    陶男進一步指控，校方調查過程流於草率，僅依部分師生的報告就做出裁處，並未完整蒐證；相關會議紀錄也顯示教官在討論前先行發言，恐影響委員判斷。他質疑有隱匿不利校方的資料情況，且翻譯文件存在錯誤，導致評議結果失真，認為程序與實體均違法。

    國防大學則反駁，強調該次聽寫已明確告知屬「考試」，並提醒學員保持桌面淨空。陶卻仍將小抄放在試卷下方抄寫，遭教師查獲。雖然小抄後來被丟棄，但教師報告及多名同學證述均能證明舞弊事實。依據軍事學校及軍事訓練機構學員生修業規則及國防大學學員生學則，考試舞弊應予開除，處分合乎規定。

    北高行審理後認為，雖然陶男辯稱課程性質為「聽力練習」，但綜合授課老師報告、同學陳述及會議紀錄，可合理認定該次為正式考試，且陶確實在測驗時持有不應攜帶的資料。此外，校方依規定召開獎懲評議會，並經層層審查，最終核定開除學籍及相關懲處，程序並無重大瑕疵。至於小抄遭丟棄、部分翻譯有爭議，不足以動搖整體認定。

    北高行表示，軍事學校對學員品德要求嚴格，舞弊行為攸關誠信，不論學員先前是否已達語言檢定標準，應須依規處理，陶主張「缺乏舞弊動機」不足以推翻事實，最終合議庭認定，國防大學的處分並未違法或逾越比例原則，駁回請求。

