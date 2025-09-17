為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    澎湖查扣合茂輪私菸 市價1.6億今銷毀

    澎湖縣政府財政處在紅羅垃圾場，銷毀走私私菸，市價1.6億元。（黃善暘提供）

    澎湖縣政府財政處在紅羅垃圾場，銷毀走私私菸，市價1.6億元。（黃善暘提供）

    2025/09/17 14:46

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕貝里斯籍合茂輪，2021年12月24日從基隆出發後，在基隆外海遇險，船隻居然一路無動力的漂流到澎湖擱淺，船上9名船員棄船幸運獲救，船隻拖入馬公港，查獲走私5063箱私菸，共計253萬1500包，價值1億6454萬7500元，今（17）日在紅羅垃圾掩埋場全數銷毀。

    2021年12月24日在基隆外海進水棄船的貝里斯籍合茂號雜貨船，經洋流與東北季風推移，27日漂流至200海浬外澎湖後寮天堂路擱淺，經拖船公司拖往馬公港區停泊，赫然發現船上藏有約5063箱私菸。

    其實合茂號甫抵馬公港，岸巡人員就在船上發現大批私菸，但因爭論公海航行及海難的管轄權歸屬問題，因此遲遲沒有動作。

    直至2022年1月25日才傳出高雄機動查緝隊跨海偵辦，由澎湖地檢署指揮，並出動大批金馬澎分署第七岸巡隊弟兄前往協助搬運，一時間碼頭出現大批身著白色防護衣隊伍，由船上搬運黑色塑膠袋包裝的私菸。澎湖縣政府財政處接獲通知，因保稅倉庫無法容納，將先租用貨櫃密封放置，等待澎湖地檢署偵查終結，再進一步進行銷毀作業。

    今日澎湖縣財政處在湖西紅羅垃圾場，進行私菸銷毀作業，先由怪手破壞菸箱包裝，再灌入大量清水泡菸，確定不會流入市面後，與垃圾混裝成太空包，以船運送回台灣焚化爐，展開最後銷毀作業，全程由財政處派員監控，確保整個銷毀過程安全無虞。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    貝里斯籍貨輪合茂號，海上遇險漂流，被發現大批私菸。（資料照）

    貝里斯籍貨輪合茂號，海上遇險漂流，被發現大批私菸。（資料照）

