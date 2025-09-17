台南新營、學甲出現「狼師海報」 扯出20年前往事疑雲

指控狼師的海報。（民眾提供）

2025/09/17 14:45

〔記者楊金城／台南報導〕台南市新營區、學甲區今天（17日）出現「狼師海報」，揭露20年前侵害多名女學生的往事疑雲，被貼海報指控的被害人向警方報案，警方調閱監視器發現1名男子在今天凌晨所為，案情釐清中。

「狼師海報」出現在新營區一處透天厝，有4張海報貼在住家鐵捲門，並被撒海報「抗議」，被指控者的老家也有被貼海報，被指控者今天清晨6點多發現後，趕緊撕下不明來源的海報，並向警方報案。

請繼續往下閱讀...

海報指控「惡狼教師專門誘姦女學生，各位同學務必小心」，被爆料者被指涉多年前利用任教台南某私中時，性侵無知國中女生多年，甚至強拍裸照威脅；被害女學生家屬近年得知，不忍愛女遭侵害多年，憤而提告，也到指控的「狼師」老家、住家貼海報抗議。

被害女學生家屬除已提告，更向狼師曾任職的台南私校、目前任職學校提出性平申訴，並向教育部申訴，要求懲處、停職。

被貼「狼師海報」的被害人向警方報案，海報惡意指涉，被害人現疑無教職，警方調查釐清案情。

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法