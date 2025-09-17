為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台南新營、學甲出現「狼師海報」 扯出20年前往事疑雲

    指控狼師的海報。（民眾提供）

    指控狼師的海報。（民眾提供）

    2025/09/17 14:45

    〔記者楊金城／台南報導〕台南市新營區、學甲區今天（17日）出現「狼師海報」，揭露20年前侵害多名女學生的往事疑雲，被貼海報指控的被害人向警方報案，警方調閱監視器發現1名男子在今天凌晨所為，案情釐清中。

    「狼師海報」出現在新營區一處透天厝，有4張海報貼在住家鐵捲門，並被撒海報「抗議」，被指控者的老家也有被貼海報，被指控者今天清晨6點多發現後，趕緊撕下不明來源的海報，並向警方報案。

    海報指控「惡狼教師專門誘姦女學生，各位同學務必小心」，被爆料者被指涉多年前利用任教台南某私中時，性侵無知國中女生多年，甚至強拍裸照威脅；被害女學生家屬近年得知，不忍愛女遭侵害多年，憤而提告，也到指控的「狼師」老家、住家貼海報抗議。

    被害女學生家屬除已提告，更向狼師曾任職的台南私校、目前任職學校提出性平申訴，並向教育部申訴，要求懲處、停職。

    被貼「狼師海報」的被害人向警方報案，海報惡意指涉，被害人現疑無教職，警方調查釐清案情。

    ☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播