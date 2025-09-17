花蓮警車巡邏與機車擦撞 77歲老婦重傷送醫

花蓮市中央路三段、北安路81巷路口今天清晨發生一起警車與機車的擦撞事故，機車騎士受到重傷。（民眾提供）

2025/09/17 14:32

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市中央路三段、北安路81巷路口今天清晨發生一起警車與機車的擦撞事故，花蓮警分局警車行駛在中央路三路執行巡邏勤務，交叉撞上77歲鍾姓老婦人騎乘從北安路81巷正穿越前往果菜市場的機車，婦人當場被撞飛傷勢嚴重送醫急救，警方初步調查現場為閃燈路口，詳細的車禍原因及肇事責任還需要進一步調查。

花蓮警分局指出，36歲翟姓員警駕駛警車執行巡邏勤務沿中央路三段北往南直行，約在今早5點42分行經北安路81巷口撞上77歲鍾姓老婦人騎乘的機車；鍾姓老婦人救出時腿部嚴重骨折，傷勢嚴重送醫仍在搶救當中，而車禍後員警在協助排除壓在婦人身上的機車，緊急徒手搬運機車時，手部嚴重燒燙傷，分局已前往醫院關懷傷者及家屬，並立即提供相關的協助，後續調查雙方均持有合格駕照，經酒測均無酒精反應。

依據監視畫面，當時中央路燈號為閃黃燈、北安路81巷為閃紅號誌，老婦人騎乘普通重機在中央路由南往北行駛，在北安路81巷路口待轉，準備穿越中央路口前往果菜市場，婦人騎到馬路中央停等一輛聯結車通過後，疑似注意力被聯結車吸引，看聯結車通過後就起步準備穿越，直行警車發現時雖然緊急踩煞車，但已經煞不住，機車遭警車撞上，鍾姓老婦人連人帶車滑行撞上卡在路旁計程車尾底下。

