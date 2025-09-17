假約砲真下毒！台中狼揪「3P」 男伴遭綑綁式「針灸」性愛昏眩報警

台中市何姓男子約男砲友玩綑綁式性愛下毒，二審判7年6月。（資料照）

2025/09/17 14:20

〔記者許國楨／台中報導〕台中一名何姓男子假藉臉書相約砲友「玩3P」，卻趁對方被綑綁時強行注射安非他命，害男子中毒昏眩，全案二審經台中高分院審理後，維持一審見解，依《毒品危害防制條例》判處何男有期徒刑7年6月，可上訴。

判決指出，何男去年透過臉書結識一名男子，聲稱會帶女子一起發生性行為，實際卻獨自現身，兩人在宿舍互動時，何男提議「綑綁玩法」，男子同意後遭綑住雙手、蒙上眼睛，豈料就在對方毫無防備時，何男竟拿針筒直接往對方手臂注射安非他命，導致男子隨即頭暈、心跳加速，後來送醫檢測呈現二級毒品陽性反應。

請繼續往下閱讀...

被害人憤而報案，指控全程未曾同意注射毒品，檢方提出對話紀錄，證實男子事前再三拒絕所謂「針灸玩法」，案發後也立即質問「是不是給我打毒品」，何男卻當場否認，到案後，何男改口辯稱「對方有同意」，否則自己不可能成功注射，還指對方事後曾向他討錢未果才決定報警。

法院不採信何男說詞，認為雙方通訊內容、案發經過及醫院驗尿結果均指向「強迫施打」，尤其被告在偵訊時自承「對方被打之前並不知道是什麼東西」，足見根本沒有同意，法院並指摘，何男犯後毫無悔意，且並未與被害人和解，社會危害性重大，因此判處重刑。

台中高分院審理後，認同一審認定與量刑，最終依強迫使人施用第二級毒品罪，判處有期徒刑7年6月，全案仍可上訴。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法