    首頁　>　社會

    國三少女偷嚐禁果 閨蜜大嘴巴導致男友被起訴

    15歲少女偷嘗禁果與閨蜜分享，未料閨蜜大嘴巴張揚。校方依規定通報，基隆地檢署調查屬實，將少女男友起訴。（資料照）

    2025/09/17 14:26

    〔記者林嘉東／基隆報導〕新北市1名還在讀國中的15歲少女小詩（化名），去年與大她4歲的吳姓男友交往，她不僅向閨蜜分享自己戀愛了，還透露「偷嚐禁果」的經過，未料閨蜜卻大嘴巴四處張揚，最後傳到老師的耳中，依規定通報家長與警方調查；基隆地檢署今（17）日偵結，將吳男依對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪嫌起訴。

    檢警調查，小詩去年暑假透過友人介紹結識吳男，雙方交往後陷入熱戀，吳趁家人外出，或趁小詩家人不在家時，相約到2人臥房發生性關係。

    情竇初開的小詩對愛情充滿無限憧憬，開學後大方與自己的閨蜜分享戀愛經過，甚至分享2人發生性關係的過程；未料閨蜜到處四處宣傳，同學之間口耳相傳之下，輾轉傳入老師的耳朵；老師找來小詩關心確定無誤後，依規定通報家長與警方展開調查。

    警方去年10月間，找來吳姓男子說明。吳坦承與小詩在自己住處與小詩家中發生多次性關係，小詩父母獲知後氣到提告。基隆地檢署今天偵結，將吳男依對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪嫌起訴。

