彰化噁男闖民宅偷內衣還射精 法官斥責下場出爐

2025/09/17 14:13

〔記者陳建志／台中報導〕彰化柯姓男子，今年5月凌晨開車行經台中霧峰，發現黃姓民眾住處車庫鐵門未關，竟侵入車庫，將晾在曬衣架上的2件內衣收下來，當場「打手槍」還射精在內衣上，黃姓民眾隔天起床發現調閱監視器，才發現柯男的噁心行為，報警處理，柯男到案後坦承犯行，因黃姓民眾不願和解，台中地院依侵入住宅、毀損共判處拘役35日。

這名柯姓男子，今年5月21日凌晨2點多駕駛自小客車行經霧峰，發現黃姓民眾家中車庫的鐵門沒關，柯男侵入後，將晾在曬衣架上的2件內衣收下來，並當場自慰還射精在內衣上後滿足的離開。

黃姓民眾隔天起床發現，立刻調閱監視器，發現是柯男的噁心行為後，立刻向警方報案，警方循線查出是柯男所為，通知他到警局接受調查，柯男到案後坦承犯行，檢察官依侵入住宅、毀損罪嫌起訴。

台中地院法官審理，柯男犯行明確，因黃姓民眾不願和解，法官認為，柯男為逞私欲，即任意侵入他人住宅，並毀損他人內衣，破壞他人居住安寧，並造成他人受有財物損失，所為確有不該，應予非難，其中侵入住宅判處拘役20日，毀損他人物品則判處拘役25日，應執行拘役35日。#

