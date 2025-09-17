命懸一線！台中熟女失聯4天 警上門驚見在浴室昏迷急救援

警方上門驚見楊女癱坐浴室馬桶上，生命垂危。（警方提供）

2025/09/17 13:28

〔記者許國楨／台中報導〕台中西屯區一名楊姓女子近日因失戀心情低落、失聯多日，母親焦急報案，所幸警方及時上門進入屋內，在浴室內驚見楊女已坐在馬桶上，昏迷性命垂危，經4名員警合力施救並送醫，終於成功將她從鬼門關前救回。

這起驚險事件發生在15日，台中市霧峰分局內新派出所接獲一名婦人求助，稱年約40歲女兒近日因情傷精神不佳，已四天未與家人聯繫，擔心發生意外，警方不敢大意，隨即通報轄區第六分局何安派出所協助，副所長謝光宇、巡佐劉利華、員警戴仁謙與董禮愷火速趕往女子租屋處。

請繼續往下閱讀...

到場後，警方發現大門未上鎖，但連番敲門卻無人回應，直覺情況不妙，隨即推門進屋，沒想到映入眼簾的畫面，讓眾人倒抽一口氣，楊女整個人癱坐在浴室馬桶上，呼吸微弱，氣息奄奄。

時間就是生命，4名員警立刻分工合作，一人撥打119報案，其餘人合力將女子抬離浴室搬到空曠處，並打開所有窗戶加速通風換氣，爭取寶貴搶救時機，隨後救護人員趕抵現場，接手將楊女送醫急救，所幸在警方及醫療團隊通力合作下，女子最終恢復意識，順利撿回一命。

警方呼籲，家人平日應多保持聯繫，若發現親友長時間未與外界接觸，應及時關懷或通報協尋，避免憾事發生。同時也提醒民眾，遇到感情或生活困境時，可透過親友、社工或專業資源尋求協助，不要獨自承受。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

警方將楊女抬離浴室等待救援。（警方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法