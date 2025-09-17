國賠大翻案！紡織大亨騎電動滑板車摔癱 二審判北市府免賠467萬

全球首創開發魚鱗片膠原蛋白胜肽原布料的侯二仁，騎電動滑板車上路摔癱，訴請國賠千萬。（資料照）

2025/09/17 13:40

〔記者楊心慧／台北報導〕全球首創把魚鱗變成仿生纖維技術的紡織大亨、博祥國際股份有限公司董事長侯二仁，2019年騎電動滑板車上路，因道路凹陷摔癱，訴請國賠2576萬多元；一審判決，台北市工務局管理有欠缺，判賠467萬多元，雙方均提起上訴。高等法院今宣判侯二仁全部敗訴，也就是說國家賠償責任不成立，新工處不必賠償467萬多元，全案仍可上訴。

侯二仁於一審主張，2019年1月1月28日下午2時許，騎電動滑板車卻因路面不平且有坑洞，導致撞車、摔車癱瘓，終身不能從事任何工作，需專人24小時照護，且自己享譽國際是仿生纖維技術的獨家研發者，更是一家公司的負責人，前景看好，卻因此事導致四肢癱瘓，因此向新工處、台大求償2576萬多元。

請繼續往下閱讀...

新工處主張，事發路段所坐落土地管理機關是台大，且台大周邊退縮無遮簷人行道地磚凹陷不平整及破損範圍過大，非新工處透過零星修補可以修復，否認賠償責任。台大則主張，侯二仁行經的路段所有權人是國家，屬於國有地，非台大所有，拒絕賠償。

北院認為，侯二仁騎滑板車在道路上行駛，本來就有一定的危險性，並從他跌倒後還飛撞電線桿基座導致癱瘓來看，顯然他騎滑板車的速度並不慢，所以他應該自負8成責任，新工處負2成責任，判賠467萬多元，台大免賠。

高院審理認為，警方所附照片及證詞、目擊證人證詞，均不足以證明侯二仁確實騎乘滑板車經過該凹陷處，且凹陷處與侯二仁實際摔倒撞擊號誌桿底座位置相距約2.8至3公尺，中間存在車阻、水溝蓋、號誌桿底座等物，仍有其他撞擊可能，監視器畫面也顯示，侯二仁駛離畫面時仍為正常狀態，無法排除另因撞擊其他物品而受傷的可能。

高院指出，該地點僅允許汽車、腳踏車及行人通行，且過去2018年11月1日至2019年1月27日，未有其他交通事故受傷紀錄，若以正常方式通過凹陷處，應無危險性，侯二仁當時逆向駛出校園且急轉彎進入人行道，此種情況下事故難以歸責於凹陷處，且依《道交條例》、《台大校園交通管理要點》皆明定滑板車不得在道路及校園內行駛。

高院認定，侯二仁騎滑板車，屬違反道路使用方法的個人冒險行為，且新工處未管理維護凹陷處，與事故及損害間無相當因果關係，因此判定新工處不必負國家賠償責任。

