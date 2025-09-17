為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    已停止電子郵件通知繳罰款 監理機關籲勿「點開」以防受騙

    桃園監理站表示，監理單位已經全面停止使用電子郵件通知交通違規未繳罰鍰，也呼籲民眾千萬不要隨意點開。（資料照）

    桃園監理站表示，監理單位已經全面停止使用電子郵件通知交通違規未繳罰鍰，也呼籲民眾千萬不要隨意點開。（資料照）

    2025/09/17 13:20

    〔記者謝武雄／桃園報導〕鑑於詐騙集團冒用「監理服務網」、「監理機關」名義，透過電子郵件通知民眾「積欠交通違規罰鍰」或「尚欠強制險違規罰鍰」，並要求在期限內點擊指定連結繳費，為嚇阻詐騙，監理機關已於今年8月12日起全面停止使用電子郵件通知交通違規未繳罰鍰等相關資訊，也呼籲民眾接獲類似郵件，千萬不要點開，避免受騙上當。

    桃園監理站表示，詐騙集團都是以釣魚郵件方式，詐騙集團發送帶有惡意連結或附件的電子郵件，民眾點籍後洩漏個人敏感資訊（如密碼、信用卡號），為此，監理單位已經全面停止使用電子郵件通知交通違規未繳罰鍰，也呼籲民眾千萬不要隨意點開。

    桃園監理站指出，民眾如欲查詢相關罰鍰或監理資訊，可下載「監理服務APP」或於「監理服務網」查詢違規、燃料費、記點記次及各項監理訊息；另可至四大超商多媒體事務機，輸入身分證字號與生日，查詢是否有罰單；也可撥打專線0800-231-035或洽各地監理所站及六都交通事件裁決機關查證。

    桃園監理站也建議民眾，確認收到詐騙訊息可撥打165反詐騙諮詢專線或上內政部警政署165全民防騙網通報，亦可直接於電子郵件系統內檢舉並封鎖來源，以避免更多人受害。

