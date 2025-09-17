17歲少年狠砍女大生30刀致死 預計下午送台中地院少年法庭

台中沙鹿區昨天發生姊弟戀凶殺案，駱姓少年預計下午將移送台中地院少年法庭。（資料照，記者張軒哲攝）

2025/09/17 12:58

〔記者陳建志／台中報導〕台中沙鹿區昨天發生姊弟戀凶殺案，一名顏姓女大生與17歲駱姓少年分手後，昨天相約在沙鹿區忠貞路櫻花隧道旁談判，沒想到一言不合，駱男竟拿出預藏的40公分長刀狂砍約30刀，顏女雖喊「對不起」還是遭砍死，駱男逃亡6小時後落網，警方依殺人罪偵辦中，因未成年，預計下午移送台中地院少年法庭，未來也不適用於國民法官審理。

台中20歲的顏姓女大生，從網路上認識17歲的駱姓少年並交往，顏女疑因駱男當討債集團小弟，素行不良而提出分手，駱男心有不甘，持續糾纏想挽回，昨天上午9點多約在顏女阿嬤住家附近談判，卻遭預謀的駱男持刀猛砍約30刀喪命。

警方調查，顏女是從中清路住處徒步約10分鐘到命案現場，駱男則是騎未懸掛車牌機車到場，他頭戴安全帽犯案後騎機車往苗栗縣逃逸，先換裝後，將機車棄置，接著搭火車南下彰化躲藏，昨天下午3點，警方在彰化一間旅館將他通知到案，並帶回警局調查。

因夜間不偵訊，警方今天上午進行偵訊釐清犯案過程和動機，依據少年事件處理法，駱男不會如一般成年人司法程序，移送地檢署由檢察官聲請羈押，預計今天下午會移送台中地院少年法庭。

台中地院少年法庭法官初步訊問後，若認為有必要，則會裁定駱男收容，送往少年觀護所，少年法庭經初步調查，認為少年有犯最輕本刑5年以上之罪者，會裁定移由檢察官偵辦，經檢方分「少偵」字案起訴後，再回到少年法庭審理。

本案涉嫌凶殺，雖符合國民法官新制「故意犯罪而發生死亡結果者」，應由國民法官審理，不過台中地院表示，國民法官法第5條第1項已將少年刑事案件排除，因此本案仍由台中地院少年法庭審理、判刑。

