農曆七月效應？高雄27小時4浮屍

高雄短短27小時赫見4具浮屍。圖為澄清湖案件。（讀者提供）

2025/09/17 13:27

〔記者洪定宏／高雄報導〕難道跟農曆七月有關？高雄市從昨天上午約7點到今天上午約10點，短短27個小時赫見4具浮屍，分別在知名觀光景點高雄港「愛河灣」水域、愛河鼓山區河西路段、茄萣區北堤、澄清湖，警方均初步排除他殺，都報請檢方相驗。

今（17）日上午10點多，民眾在鳥松區文前路澄清湖發現1名婦女浮在湖面上，消防隊獲報打撈上岸後已無生命跡象，因身上有證件，警方通知家屬，確認死者為70歲許姓婦女。

請繼續往下閱讀...

其實從昨天到今天，這已經是高雄第四件浮屍案。

昨天上午約7點半，鼓山區愛河河西路段化龍宮附近水域，赫見女浮屍，因身上有證件，警方通知家屬，確認死者是67歲鄭姓婦女。

昨（16）日晚間9點多，在茄萣區北堤海域夜遊民眾，發現消波塊旁海面有「漂流物」，仔細查看疑似浮屍，嚇得報案。死者身上雖無證件，但有手機，警方循線找到家屬，確認為43歲劉姓男子。

今天清晨將近7點，高雄市知名水域遊憩景點愛河灣驚見1具男性浮屍，因身上有證件，警方通知家屬，確認死者是56歲蕭姓男子。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

