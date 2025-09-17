為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    農曆七月效應？高雄27小時4浮屍

    高雄短短27小時赫見4具浮屍。圖為澄清湖案件。（讀者提供）

    高雄短短27小時赫見4具浮屍。圖為澄清湖案件。（讀者提供）

    2025/09/17 13:27

    〔記者洪定宏／高雄報導〕難道跟農曆七月有關？高雄市從昨天上午約7點到今天上午約10點，短短27個小時赫見4具浮屍，分別在知名觀光景點高雄港「愛河灣」水域、愛河鼓山區河西路段、茄萣區北堤、澄清湖，警方均初步排除他殺，都報請檢方相驗。

    今（17）日上午10點多，民眾在鳥松區文前路澄清湖發現1名婦女浮在湖面上，消防隊獲報打撈上岸後已無生命跡象，因身上有證件，警方通知家屬，確認死者為70歲許姓婦女。

    其實從昨天到今天，這已經是高雄第四件浮屍案。

    昨天上午約7點半，鼓山區愛河河西路段化龍宮附近水域，赫見女浮屍，因身上有證件，警方通知家屬，確認死者是67歲鄭姓婦女。

    昨（16）日晚間9點多，在茄萣區北堤海域夜遊民眾，發現消波塊旁海面有「漂流物」，仔細查看疑似浮屍，嚇得報案。死者身上雖無證件，但有手機，警方循線找到家屬，確認為43歲劉姓男子。

    今天清晨將近7點，高雄市知名水域遊憩景點愛河灣驚見1具男性浮屍，因身上有證件，警方通知家屬，確認死者是56歲蕭姓男子。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播