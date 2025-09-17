為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    清潔隊員送舊電鍋給拾荒婦被起訴 最高檢發聲

    最高檢察署今指出，已行文各檢察機關，處理是類案件宜斟酌「法、理、情」及社會相當性，審慎辦理。（記者吳昇儒攝）

    最高檢察署今指出，已行文各檢察機關，處理是類案件宜斟酌「法、理、情」及社會相當性，審慎辦理。（記者吳昇儒攝）

    2025/09/17 12:51

    〔記者吳昇儒、王定傳／台北報導〕台北市環保局一名黃姓清潔隊員去年清運垃圾時，發現殘值僅剩32元的大同電鍋，經測試正常後，便轉送給一名拾荒婦，讓她吃上熱飯。檢廉日前認定黃員此舉涉犯貪污治罪條例，依法提起公訴，引發社會輿論譁然。最高檢察署今指出，已行文各檢察機關，處理是類案件宜斟酌「法、理、情」及社會相當性，審慎辦理。

    最高檢察署表示，為期檢察官偵辦貪瀆等各類重大刑事案件，能秉持同理心，依偵查所得事證審慎權衡各項利益，而為合法、公正、有溫度、貼近國民感情的判斷及決定，昨已發函各檢察機關，請調查官偵辦貪瀆案件，請注意蒐集、調查及斟酌對被告有利及不利事證，落實客觀性義務。

    此外，檢察官偵辦貪瀆及各類重大刑事案件，提起公訴時，宜考量對被告有利的量刑因素，如辦理貪瀆案件，發現被告有符合貪污治罪條例減輕或免除其刑規定者，宜請法院依法減輕或免除其刑。

    高檢署指出，目前已轉達各檢察機關，在辦理相關案件時，應視具體案情，如被告符合犯罪後自首，有所得並自動繳交全部所得財物，並因而查獲其他正犯或共犯，或犯貪污治罪條例行賄罪自首，免除其刑者，應依刑事訴訟法第252條第9款為不起訴處分。已起訴者，則於公訴蒞庭時，參酌最高檢察署2025年9月16日函辦理，視具體案件情節，如符合法律相關規定，也可聲請法院諭知免刑之判決或宣告緩刑。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播