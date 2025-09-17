挖土機拆除建築物下滑、前方玻璃破裂 桃市勞檢處將罰3萬到30萬

桃園市政府勞動檢查處會同建築管理處人員前往挖土機下滑工地調查。（桃園市政府提供）

2025/09/17 12:32

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市中壢區中新東路1處建築物拆除工程，16日發生挖土機於工作時下滑、挖土機前方玻璃破裂意外，幸挖土機駕駛並無大礙，桃園市政府勞動檢查處今天會同建築管理處人員，前往調查，因施工單位未依「職業安全衛生法」規定，將處3萬到30萬元罰鍰，並開立限期改善通知書。

挖土機下滑過程，被網友從高處目擊並直呼：「挖土機差點翻掉整台掉進去，擋風玻璃整片破掉，幸好大哥看起來人沒事，但感覺很痛！」桃園市政府消防局未接獲救護報案，研判挖土機駕駛已自行處理受傷或不舒服等狀況。

勞檢處提醒，施工單位於拆除作業過程中，還應注意「營造安全衛生設施標準」的「雇主於拆除構造物前，應依下列規定辦理：1、檢查預定拆除之各構件。2、對不穩定部分，應予支撐穩固」、「雇主對於前條構造物之拆除，應選任專人於現場指揮監督」等規定，呼籲各施工單位從事拆除構造物時，一定要遵守職業安全衛生法令規定，避免發生職業災害。

右側的挖土機在拆除作業過程中突然下滑。（擷取自網路）

