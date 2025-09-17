為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    手指插喉嗆「帶妳去死」 國訓中心教練盼輕判、女友控意圖殺人

    國家運動訓練中心的直排輪教練黃明嵩被羈押中，今到庭承認傷害及恐嚇罪，但不認有殺人意圖。（記者楊心慧攝）

    國家運動訓練中心的直排輪教練黃明嵩被羈押中，今到庭承認傷害及恐嚇罪，但不認有殺人意圖。（記者楊心慧攝）

    2025/09/17 12:52

    〔記者楊心慧／台北報導〕國家運動訓練中心直排輪教練黃明嵩，與劉姓女友在車上爭執，不顧在高速公路疾駛中，嗆聲「我帶妳去死」等話，更以手指插進她喉嚨，一審以傷害罪判黃4月徒刑，得易科罰金12萬元，劉女認為判決太輕，提起上訴。高等法院今審理，黃明嵩針對傷害與恐嚇認罪，但強調無殺人意圖，請求法官從輕量刑，劉女則主張黃男是家暴慣犯，且手法日益殘暴、沒被制裁過，盼法官從重量刑。

    據了解，高院上個月首度開庭，法官林孟皇發現，黃男是家暴慣犯，曾遭多位女子聲請保護令，甚至5度違反保護令遭法院判處罪刑，認定黃男有反覆實行傷害、恐嚇之虞，當庭裁定羈押至今。

    一審判決指出，黃男2022年6月23日下午1時許，開車載劉女上班，行經國道1號林口交流道時，雙方因黃男劈腿而產生口角，黃男更恐嚇：「我帶妳去死。」、「還是妳要我把妳掐死....，再去把她（指另名女友）殺掉。」

    劉女試圖開啟車門逃離，並大聲尖叫求救，黃男見狀將其拉回車內，並以手指插入她喉嚨，導致劉女喉嚨受傷、小腿瘀傷，更咳出血，黃男後續將劉女帶到租屋處，不准她離開，當晚劉女家人發現她失蹤報案，黃男獲悉，才讓劉女離去。

    一審判黃4月徒刑，得易科罰金12萬元，全案上訴高院。

    高院今開庭審理，檢察官主張黃男殺人未遂，以手指插入喉嚨使人窒息，可見惡性重大，認為原審判決有誤。黃男則稱因劉女要跳車，一時之間「不小心戳到她」，也是因想保護她，才會傷害到她，並沒有殺人意圖，也有意賠償。

    劉女表示，若是阻止跳車，正常人不會用手指插喉嚨，黃男過去有多次家暴案例，手法日益殘暴，就是因沒被制裁過才會如此，請求法官從重量刑。

    劉女律師表示，此案是故意殺人犯罪，法醫石台平還說願出庭作證為此案背書，劉女軟顎及懸雍重挫瘀傷是罕見手法，傷口不易被看到，傷勢更造成窒息，故醫生認為是殺人行為，且插喉時間長，直到被告咳出血才停止。律師也說，雖被告想以20萬和解，但插喉行為，導致考到街頭藝人的劉女無法回復歌唱事業，還差點害人死亡，在心理及身體上造成終生傷害。

    黃男指出，劉女先前在幼稚園當助教，街頭藝人證應是在事發後才考到，且他有意和解，但實在無力負擔對方提出的300萬賠償金額，至於曾違反保護令，是因過度思念前妻去看她而違反，並無傷害；黃男也在法庭上對所犯下的錯誤道歉，直呼「對不起」，希望能補償告訴人。法官林孟皇表示，該案將於9月30日上午9時30分宣判。

    國家運動訓練中心的直排輪教練黃明嵩被羈押中，今到庭承認傷害及恐嚇罪，但不認有殺人意圖。（記者楊心慧攝）

    國家運動訓練中心的直排輪教練黃明嵩被羈押中，今到庭承認傷害及恐嚇罪，但不認有殺人意圖。（記者楊心慧攝）

    國家運動訓練中心的直排輪教練黃明嵩被羈押中，今到庭承認傷害及恐嚇罪，但不認有殺人意圖。（記者楊心慧攝）

    國家運動訓練中心的直排輪教練黃明嵩被羈押中，今到庭承認傷害及恐嚇罪，但不認有殺人意圖。（記者楊心慧攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播