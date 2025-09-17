手指插喉嗆「帶妳去死」 國訓中心教練盼輕判、女友控意圖殺人

國家運動訓練中心的直排輪教練黃明嵩被羈押中，今到庭承認傷害及恐嚇罪，但不認有殺人意圖。（記者楊心慧攝）

2025/09/17 12:52

〔記者楊心慧／台北報導〕國家運動訓練中心直排輪教練黃明嵩，與劉姓女友在車上爭執，不顧在高速公路疾駛中，嗆聲「我帶妳去死」等話，更以手指插進她喉嚨，一審以傷害罪判黃4月徒刑，得易科罰金12萬元，劉女認為判決太輕，提起上訴。高等法院今審理，黃明嵩針對傷害與恐嚇認罪，但強調無殺人意圖，請求法官從輕量刑，劉女則主張黃男是家暴慣犯，且手法日益殘暴、沒被制裁過，盼法官從重量刑。

據了解，高院上個月首度開庭，法官林孟皇發現，黃男是家暴慣犯，曾遭多位女子聲請保護令，甚至5度違反保護令遭法院判處罪刑，認定黃男有反覆實行傷害、恐嚇之虞，當庭裁定羈押至今。

請繼續往下閱讀...

一審判決指出，黃男2022年6月23日下午1時許，開車載劉女上班，行經國道1號林口交流道時，雙方因黃男劈腿而產生口角，黃男更恐嚇：「我帶妳去死。」、「還是妳要我把妳掐死....，再去把她（指另名女友）殺掉。」

劉女試圖開啟車門逃離，並大聲尖叫求救，黃男見狀將其拉回車內，並以手指插入她喉嚨，導致劉女喉嚨受傷、小腿瘀傷，更咳出血，黃男後續將劉女帶到租屋處，不准她離開，當晚劉女家人發現她失蹤報案，黃男獲悉，才讓劉女離去。

一審判黃4月徒刑，得易科罰金12萬元，全案上訴高院。

高院今開庭審理，檢察官主張黃男殺人未遂，以手指插入喉嚨使人窒息，可見惡性重大，認為原審判決有誤。黃男則稱因劉女要跳車，一時之間「不小心戳到她」，也是因想保護她，才會傷害到她，並沒有殺人意圖，也有意賠償。

劉女表示，若是阻止跳車，正常人不會用手指插喉嚨，黃男過去有多次家暴案例，手法日益殘暴，就是因沒被制裁過才會如此，請求法官從重量刑。

劉女律師表示，此案是故意殺人犯罪，法醫石台平還說願出庭作證為此案背書，劉女軟顎及懸雍重挫瘀傷是罕見手法，傷口不易被看到，傷勢更造成窒息，故醫生認為是殺人行為，且插喉時間長，直到被告咳出血才停止。律師也說，雖被告想以20萬和解，但插喉行為，導致考到街頭藝人的劉女無法回復歌唱事業，還差點害人死亡，在心理及身體上造成終生傷害。

黃男指出，劉女先前在幼稚園當助教，街頭藝人證應是在事發後才考到，且他有意和解，但實在無力負擔對方提出的300萬賠償金額，至於曾違反保護令，是因過度思念前妻去看她而違反，並無傷害；黃男也在法庭上對所犯下的錯誤道歉，直呼「對不起」，希望能補償告訴人。法官林孟皇表示，該案將於9月30日上午9時30分宣判。

國家運動訓練中心的直排輪教練黃明嵩被羈押中，今到庭承認傷害及恐嚇罪，但不認有殺人意圖。（記者楊心慧攝）

國家運動訓練中心的直排輪教練黃明嵩被羈押中，今到庭承認傷害及恐嚇罪，但不認有殺人意圖。（記者楊心慧攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法