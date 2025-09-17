臉書妹子網友賣慘借喪葬費 男子心軟急奔銀行匯款

楊男坦言是為了幫助剛在臉書認識、暱稱「花蕾」的女性網友。對方聲稱親屬當日過世，急需喪葬費。（記者鄭景議翻攝）

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市內湖區1名楊姓男子，疑似遭臉書女網友示愛後，以「喪葬費急用」為由詐騙，前日奔至中國信託內湖分行匯款3萬元，幸虧行員機警通報，警方趕抵現場查覺有異，成功攔阻這起假交友詐騙，讓楊男保住辛苦積蓄。

內湖分局大湖派出所員警何佳宣、蕭政湘接獲行員通報，指楊男急欲將3萬元匯至陌生帳戶，行徑可疑。員警趕往了解，楊男坦言是為了幫助剛在臉書認識、暱稱「花蕾」的女性網友。對方聲稱親屬當日過世，急需喪葬費，他一時心軟才決定匯款。

警方檢視對話紀錄發現，「花蕾」不僅頻頻噓寒問暖，甚至示愛博取信任，隨後巧妙拋出「家中有人過世、急需金援」的說詞，正是典型的假交友詐騙套路。員警隨即向楊男說明相關案例，勸阻其立即停止匯款，楊男驚覺險遭詐騙，當場打消念頭，並向警方表達感謝。

內湖分局指出，今年以來已成功與金融機構合作，攔阻逾新台幣9292萬元詐騙金額。警方提醒，詐騙手法層出不窮，常見包括「假檢警」、「假交友」及「假投資」等，近期更有詐團盜用他人照片，在社群平台發送交友邀請，再以感情為名誘導投資或借款。

警方呼籲，民眾若遇到類似情況，應保持冷靜多加查證，並可撥打165反詐騙專線或110報案專線，避免受騙上當。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

