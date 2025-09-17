越南女移工遭同鄉持刀擄走逼賣淫還債 囚禁3日機警獲救

在桃園市檳榔攤打工的越南籍女移工遭歹徒持刀強押逼迫賣淫還債，所幸機警脫逃；警方逮捕涉案4人送辦，桃園地檢署依人口販運防制法等罪嫌起訴。（記者余瑞仁攝）

2025/09/17 12:27

〔記者余瑞仁／桃園報導〕在桃園市一處檳榔攤打工的越南籍失聯女移工「阿惠」，去年10月工作時突遭3名同鄉持刀將她強押上車，輾轉載到彰化縣伸港鄉一間鐵皮屋關押，要她想好賣淫價格準備推下海還債，所幸3天後趁看守人員吸毒昏睡時取得手機聯繫友人將她救出；警方獲報循線逮捕涉案丁姓、阮姓、劉姓、陳姓越南籍男子送辦，桃園地檢署偵結依違反人口販運防制法、妨害自由等罪嫌起訴。

檢警調查，「阿惠」為失聯移工，並因另案遭通緝，處於孤立無援、客觀上難以求助之弱勢處境，她因積欠同鄉阮男金錢，去年10月13日下午在桃園市大園區大觀路一家檳榔攤工作時，阮男糾集丁男及綽號「阿情」男子駕車到場，由丁男持刀脅迫恫嚇「不上車就挨刀子」，共同動手將女方擄上車離去，並於車上取走「阿惠」手機以及SIM卡，隨後載往台中市一處所換車，改由劉男駕車載著阮男、阿情，押著「阿惠」前往彰化縣伸港鄉一處鐵皮屋KTV內關押。

請繼續往下閱讀...

「阿惠」被關在KTV內時企圖逃跑，遭到阮男發現掌摑並明白表示「妳得賣身還錢」、「都已經在這邊了，你就乖乖做事」等語，隨後由劉男、陳男等人輪流看守；期間因「阿惠」在檳榔攤被強押上車時，有民眾目睹而報警，警方接獲報案多方尋覓，阮男得悉後為掩飾犯行，安排「阿惠」與桃市大園警分局員警視訊謊稱安全無虞，企圖蒙蔽警方，之後又令「阿惠」自行撰擬從事性交易價目表，要她下海償還債務。

所幸「阿惠」趁著看守人員於同月16日中午，因吸食毒品昏睡之際，取得手機聯繫友人駕車趕往彰化關押處所將她救出，才倖免被迫賣淫命運；而大園警分局接獲報案，循線分別逮捕丁男、阮男、劉男、陳男等人到案，綽號「阿情」仍追查中。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法