連路過丹丹漢堡也害怕 警方追三天終於抓到竊嫌

2025/09/17 12:11

〔記者王捷／台南報導〕台南區里活動中心接連遭竊，警方耗費3天終於逮到周姓粗工，但比起本業，他更常四處行竊，還會先把機車騎進公園，藏車後徒步走數公里，避開監視器鏡頭，連路過丹丹漢堡也不敢靠近，目前警方將他依加重竊盜移送。

57歲的周男有多次竊盜紀錄，他的手法老練，對目標會先觀察一陣子，出手前把機車騎進沒有監視器的公園，其他出口離開後再把車藏好，改以步行接近犯案地點，還會刻意繞路，避開超商與店家，若屋內設有監視器，順手破壞避免追緝。

13日深夜，他看準一處晚間無人的民宅，依慣例繞路進入公園藏車後再徒步前往。途經丹丹漢堡時，為避免被店家監視器拍下，寧可多繞數公里也不靠近，隨後拿翹棒撬開大門，搜刮屋內財物。得手後又前往區里活動中心，潛入里長辦公室翻箱倒櫃2小時，搬走手提電腦、面膜與洋酒。

里長將遭竊一事PO上臉書，引發關注，周男行跡因此曝光，警四分局育平所與華平所調閱好幾天的監視器，終於取得搜索票進行搜索。

里長表示，周男最初不願承認犯行，辯稱監視器只有拍到他，沒拍到行竊過程，但當警方搜索時，發現周男家裡有活動中心的電腦，讓周男一下說不出話來。進一步追查發現，他還涉入中西區西賢里活動中心竊案，警方自下午起清查贓物，直到16日晚上10點才完成移送。

警方將周男依竊盜罪嫌移送，並請台南地檢署向台南地方法院聲請預防性羈押，至於周男先將車騎進公園是否違規？警方因偵查不公開未證實其繞入公園的作法，但表示如在公園騎車將函請相關單位開罰。

