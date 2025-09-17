醋男疑女友出軌當街打到「四肢變形」 檢起訴求從重量刑

陳姓男子懷疑女友出軌 ，竟當街把女友打到半死。（民眾提供）

2025/09/17 12:05

〔記者黃佳琳／高雄報導〕陳姓男子不滿吳姓女友與其他男子見面，懷疑女友出軌對他不忠，竟跑去女友家興師問罪，吳女耐心解釋不成，還被陳男拿棍棒當街追打，吳女被打到四肢變形，送醫一度命危，雄檢偵結後依殺人未遂罪起訴，並向法院請求從重量刑。

檢方指出，今年7月25日清晨6點多，陳姓男子（47歲）跑到三民區漢口街找女友，吳女（48歲）剛打開門，陳男拿出預藏的木棍就朝吳女身上揮擊，吳女吃了一棍後趕緊逃跑，但被陳男追上後，陳男二話不說開始用木棍痛毆，等發洩完後揚長而去。

警方獲報到場後，發現吳女全身是血，且四肢、頭部都已被打到變形，趕緊召來救護車將她送醫，吳女到院後一度命危，幸醫護人員及時搶救才撿回一命。

警方循線在案發2小時後逮捕陳男，經調查後得知，陳男最近發現吳女與其他男子互動頻繁，甚至還相約見面，他懷疑女友出軌，一時氣不過才會對女友出手；高雄地檢署偵結後，認為陳男暴力犯罪情節嚴重，對社會治安影響重大，依殺人未遂罪起訴，並建請法院從重量刑，以維法治。

吳姓女子被打到四肢嚴重變形送醫撿回一命。（民眾提供）

