    首頁　>　社會

    澎湖岸巡傳「保利達排長」 海巡署金馬澎分署強調秉公處理

    第七岸巡隊黃姓上尉，被人爆料車內飲用保利達。（海巡爆料2.0提供）

    第七岸巡隊黃姓上尉，被人爆料車內飲用保利達。（海巡爆料2.0提供）

    2025/09/17 11:52

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕海巡署金馬澎分署第七岸巡隊，傳出有「保利達排長」。「海巡爆料2.0」有人爆料貼圖，馬公某安檢所黃姓上尉排長，在車上喝「保利達」，由於涉及酒駕，金馬澎分署已介入調查，強調一切秉公處理，絕不寬貸。

    爆料人指出，現職馬公最大港上尉黃姓保利達排長，回顧下單位精彩的6年，從少尉在第1個安檢所內飲酒被懲處，原本要調職接任副主管，但因為當時隊長怕外界觀感不佳作罷，時過約2年才去另個安檢所接副主管！不料「保利達排長」老毛病沒改，不喝保利達手會抖，大中午的跑去廟前涼亭喝酒，也不聽同仁勸，甚至還覺得同仁刻意跟上級打小報告？在司法小組做筆錄的時候，不敢承認開所長的車去喝酒再開車回來！爆料人指出，因為就是在賭沒被拍到，所以沒有證據嘍！

    爆料人指出，現在調職到了馬公最大港依舊學不乖，從來沒有聽說過進排長寢室還要請示進入的，還是說中校所的排長比較大？這種人還可以續簽，真的是沒天理，發文有附圖，難道還要辯稱是拿保利達的瓶子當水壺那就太瞎了，柑仔店有在賣保利達裝水的嗎？

    海巡署金馬澎分署表示，針對社群網路投書黃員行為不檢情形，金馬澎分署必將秉公調查，如查證確有酒駕行為，將嚴懲不貸，並依規定召開軍評會列入汰除對象。至於黃姓上尉先前紀錄，一是勤務違反資安、二是服勤在門口外喝酒，遭記2支申誡懲處，喝保利達在車內拍照，則是最新證據，所以要查證。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    「保利達排長」黃姓上尉被調查重點，在於是否酒駕。（海巡爆料2.0提供）

    「保利達排長」黃姓上尉被調查重點，在於是否酒駕。（海巡爆料2.0提供）

