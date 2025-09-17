嚇死！清潔工躲家中10小時伺機下手 「千萬保險箱」長這樣

台中今年8月發生偷走千萬保險箱的重大竊案，兩名竊嫌搬走保險箱，用切割機等工具挖出一個大洞，偷走至少1254萬現金和珠寶。（記者陳建志翻攝）

2025/09/17 11:10

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里今年8月發生偷走至少存放1254萬現金和珠寶保險箱的重大竊案，警方2天後在台南逮獲楊姓、羅姓竊嫌，並追回1205萬贓款和珠寶、土地所有權狀，調查後才發現，原來楊姓男子曾在該戶人家擔任打掃清潔工，熟悉家中環境和經濟狀況，更在當天凌晨1點就潛入家中房間躲了10個小時，趁家人都外出才行竊，且得手2天買毒品、還債就花了約62萬，台中地檢署近日偵結，依加重竊盜罪起訴，具體求刑至少3年10月。

檢警調查，楊男（44歲）因在大里一位開工廠的民眾家中從事打掃清潔工，知道家中經濟狀況富裕，因而覬覦雇主住處財務，找來羅姓同夥（44歲）共謀行竊，今年8月2日深夜11點多，兩人先在楊男住處會合，隔天凌晨1點多，羅男開車載楊男到大里該戶民眾住處附近，楊男獨自下車。

請繼續往下閱讀...

楊男因熟悉該住家環境，以徒手推開大門方式侵入，隨即乘坐電梯至4樓房間內躲藏，前後躲了10個小時，直至屋主全家當天上午11點36分都外出後，楊男才進入2樓主臥室衣櫃內偷走1只裡面放置至少1254萬現金，還有珠寶、金飾、地契權狀、支票等物品的保險箱，屋主家人事後得知竊嫌竟然在家中房間躲了10個小時，都嚇了一跳，慶幸未發生進一步的傷害。

兩人搬走保險箱後，楊男返回草屯住處拿取切割機、電鑽、鐵槌等破壞工具，用小貨車將保險箱載到彰化縣溪湖鎮某處汽車旅館房間內，合力持工具破壞將保險箱挖出1個大洞，現場由楊男分得贓款現金約1000餘萬元及其餘財物，羅男則分得現金約200餘萬元。

兩人8月5日在台南被查獲時，楊男身上找到現金1056萬2300元、紀念幣及飾品1批，羅男身上則搜出現金149萬8800元，共追回1205萬。其中楊男個人花費約10萬元及買毒品花了2萬元，羅男包括買手機、還賭債、購買權利車解約費用，共花了50萬，2人兩天就花掉62萬。

台中地檢署檢察官近日偵結，依加重竊盜罪起訴，具體求刑至少3年10月。

相關新聞：獨家》引狼入室！保險箱千萬現金珠寶遭搬走 竟是清潔工行竊

楊姓男子因擔任打掃清潔工，覬覦屋主家中財物，夥同羅姓男子偷走千萬保險箱，台中地檢署近日依加重竊盜罪起訴兩人。（記者陳建志翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法