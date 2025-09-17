美籍婦人夾藏市值逾3千萬台幣海洛因入境桃園機場被逮

美國籍婦人、台籍葉嫌以運輸第一級毒品海洛因現行犯，移送臺灣桃園地方檢察署偵辦。（航警局提供）

2025/09/17 11:06

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕一名美國籍婦人今年5月間搭機入境桃園國際機場，被航警局安檢大隊及關務署台北關在其託運行李內查獲4.2公斤第一級毒品海洛因，並循線逮捕在台收貨的葉姓男子，全案依違反毒品危害防制條例移送臺灣桃園地方檢察署偵辦。

航警局表示，航空警察局安全檢查大隊與財政部關務署臺北關5月間在桃園國際機場第一航廈執行入境旅客託運行李X光儀檢查時，發現一件自香港轉機入境來臺之託運行李有異，並由一名美籍婦人領取，台北關人員隨後將其攔查，經開箱後發現內部夾藏疑似毒品海洛因，重達4.2公斤，經鑑驗為第一級毒品海洛因，市值超過新臺幣3千萬元。

請繼續往下閱讀...

航警局刑事警察大隊偵二隊隊長陳博全指出，美國籍女性犯嫌年約50歲，先從美國搭機至寮國，於當地取得夾藏毒品行李箱後，再搭機經香港轉機來臺。犯嫌落網後辯稱係受未婚夫之上司邀約，安排跨國參與工作面試，並提供機票及食宿，但犯嫌對該名上司真實身分及職務內容均無法具體說明，加上所述工作內容與提供報酬顯不相當，隨即被警方識破，當場遭逮捕依法送辦。

航空警察局隨即成立專案小組，報請桃園地方檢察署檢察官李孟亭指揮偵辦，於5月底循線在桃園市中壢區緝獲扣案毒品在臺收貨人葉嫌，全案於偵訊後依違反毒品危害防制條例移送桃園地方檢察署偵辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

美國籍婦人今年5月間走私4.2公斤第一級毒品海洛因入境桃園國際機場，被航警局安檢大隊及關務署台北關查獲。（航警局提供）

美國籍犯嫌託運行李箱內以食品包裝夾藏第一級毒品海洛因。（航警局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法