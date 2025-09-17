保二總隊員警淪詐團幫凶 賣驗證碼撈37萬判刑3年半

警政署保安第二總隊第四大隊警員邱嘉群，被控加入詐騙集團提供大量虛擬門號的驗證碼賣給詐團，使其得以註冊通訊軟體到處釣魚行騙，助詐團騙得4.7億元，自己賺得價值37萬餘元的泰達幣「外快」，示意圖。（資料照）

2025/09/17 11:00

〔記者張文川／台北報導〕警政署保安第二總隊第四大隊警員邱嘉群，被控加入詐騙集團提供大量虛擬門號的驗證碼賣給詐團，使其得以註冊通訊軟體到處釣魚行騙，助詐團騙得4.7億元，自己賺得價值37萬餘元的泰達幣「外快」；台北地院今依3人以上加重詐欺取財罪，將邱員判處3年6月有期徒刑，沒收1萬餘多枚泰達虛擬幣。可上訴。

台北地檢署起訴指控，邱員加入Telegram （TG） 暱稱「剛」、「大麻捲一根」、「李教官」等人共組的詐騙集團，透過臉書、IG等社交網站或各類交友軟體，到處張貼假投資、假交友、假賭博、假貸款等廣告訊息，吸引被害人上鉤，行騙4.7億餘元。

檢警循線追查時，分析詐團的虛擬貨幣錢包金流，發現詐團為了掩飾、隱匿贓款去向，層層移轉贓款之後再回流，發現其中一部分的錢，轉入邱員的「Binance交易所」虛擬貨幣錢包內。

檢方起訴指出，邱嘉群知道詐騙集團需要使用大量境外手機門號，以便註冊TG、IG、LINE、Tinder等通訊軟體申請帳號。

邱員認為虛擬門號有利可圖，遂於在2023年6月加入詐團，從網站上儲值申設大量虛擬門號，再將其驗證碼提供給詐團，每個門號收取8泰達幣報酬，賺取37萬8300元外快。檢方認定邱員是詐團的共同正犯，去年11月起訴，北院審理後，今天宣判。

