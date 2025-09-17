為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    高雄2男會車爆口角推擠衝突 警追緝特斯拉駕駛友人

    高雄2男行車糾紛，爆發持石推擠衝突。（照片源自「社會事新聞影音」）

    2025/09/17 10:37

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市趙姓等2名男子駕車行經楠梓區興楠路巷弄，因行車糾紛爆發持石推擠衝突，今網路社群廣為流傳，警方認定特斯拉男友人加暴行於他人，已掌握對象追緝中，將依違反社會秩序維護法裁處。

    楠梓警方調查，趙姓男子昨天下午駕車行經楠梓區興楠路197號巷弄，與一名男子駕駛百萬特斯拉會車，特斯拉男轉彎車未禮讓直行車，形成雙方互不相讓，最後由趙男搶贏先行。

    特斯拉男火大按喇叭表達不滿，他的友人下車撿拾路邊石頭，與趙男當街爆發口角、推擠衝突，警方據報到場處理，特斯拉男已駕車載友人離去。

    整個過程行車紀錄器全都錄，今被PO上網路社群「社會事新聞影音」廣為流傳，警方今檢視影片，認定特斯拉男的友人先拿石頭威嚇趙男，又推擠逼迫趙男，雖未達傷害程度，但認定加暴行於他人。

    警方今以車追人深入調查，將通知特斯拉車主到案說明，以追查嫌疑人觸法行為，由於趙男不願提出告訴，全案將依社會秩序維護法裁處。

    楠梓警分局呼籲民眾行車應保持冷靜，若有糾紛應透過合法管道處理，切勿以暴力解決問題，以免觸法。

