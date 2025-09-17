女友掩護拒捕撞警還連換5車逃逸 宜蘭毒蟲桃園市落網

簡男遭移送。（民眾提供）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭50歲簡姓男子因毒品通緝案15日被盤查，在女友開車撞警掩護下逃逸，還連換5車躲到桃園市，警方出動近50名警力圍捕攔查，今天凌晨在大園區某飯店將他逮捕歸案，同時起出海洛因等毒品100多克，全案依毒品危害防制條例及妨害公務等罪，移送宜蘭地檢署偵辦。

50歲簡男15日下午搭乘黃女駕駛的賓士車，和30歲王姓女友人出現在礁溪市區，警方鎖定後一路跟監到太子爺廟旁停車場，員警上前盤查3人拒捕，駕車黃女掩護簡男逃逸，不僅撞爛停車桿，還追撞一旁貨車，更加速油門衝向警方。

員警朝車輪連開2槍，黃女隨即轉往四城方向逃逸，並在途中趁亂讓坐在副駕的簡男跳車，最後自己開了約5公里，因車輛爆胎被警方在育民路上攔停，黃女及後座王女落網，當場起出海洛因30克及安非他命360克，總市價近百萬元。

簡男前天跳車後，身上帶著另批毒品，立刻聯繫友人接應，得知遭警方追捕，連續換了5輛車逃往桃園市，但仍被警網鎖定，礁溪警分局、縣警局刑事警察大隊成立專案小組連夜追緝，今天凌晨3點在大園區某飯店將他逮捕歸案。

簡男睡夢中見警方上門束手就擒，並被查獲海洛因2包7點多克，以及安非他命6包共98克，全案訊後依毒品危害防制條例及妨害公務等罪嫌移送偵辦；黃女、王女也依涉案同罪移送；至於協助接應簡男的5人，均辯稱並不知情簡男涉案遭通緝，警方將溯源追查毒品來源。

