    首頁　>　社會

    前原能會主委謝曉星性騷女部屬 懲戒法院判罰60萬元

    原能會前主委謝曉星涉職場性騷擾，監察院以13比0的票數，全數通過彈劾，移送懲戒法院審理。懲戒法院今宣判，謝曉星罰款60萬元。（記者楊心慧攝）

    2025/09/17 10:20

    〔記者楊心慧／台北報導〕行政院前原子能委員會（核能安全委員會前身）主任委員謝曉星被控性騷擾女性部屬，2023年1月11日被免職，成為我國內閣閣員因涉權勢性騷去職第1人；同年7月，監察院更以13比0的票數，全數通過彈劾，移送懲戒法院審理，並糾正原能會。懲戒法院今宣判，謝曉星罰款60萬元。

    謝曉星2022年10月被爆涉嫌性騷擾，當時他向行政院自請調查，行政院召集組成性平事件專案調查小組調查，2023年1月9日調查完畢，專案調查報告認定成立違反性別平等工作法之性別歧視、敵意性工作環境之性別騷擾。

    調查報告指出，謝曉星多次在公開場合斥責、貶抑部屬，情緒失控，造成同仁身心壓力及人格權受損，甚至還盯視、上下打量女性部屬，靠女性部屬過近，曾對某女性部屬說「好像少女」、「最美麗的風景」，造成對方感到噁心或反感。

    謝曉星獲悉調查結果後，請辭主委，行政院予以免職，並於1月11日公告調查報告，移送監察院調查。謝曉星不服專案調查報告，提申復、訴願皆失敗，提起行政訴訟請求撤銷報告。

