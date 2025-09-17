為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    偷拍就不行！分手後把大頭照設前女友背影 妨害秘密罪判刑

    李姓男子偷拍女友穿睡袍的背影被判有罪。示意圖。（資料照）

    李姓男子偷拍女友穿睡袍的背影被判有罪。示意圖。（資料照）

    2025/09/17 10:21

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕李姓男子和女友交往一年後分手，他為了懷念女友，把LINE頭像設為女友穿睡袍背對鏡頭的照片，前女友氣炸報警，李男傳訊致歉，但仍被法官依妨害秘密罪判拘役65日，得易科罰金。

    判決指出，2020年11月，李男與女友透過線上遊戲結識後交往，兩人感情正濃時，曾相約一起到高雄某星級飯店共享良辰美景，李男趁女友熟睡時，用手機拍下女友穿睡袍背對鏡頭睡覺的照片留念。

    好景不常，李男與女友交往不到一年就分手，李男不捨，把自己LINE的頭像設為女友穿睡袍背對鏡頭的照片，結果被女友發覺後向李男興師問罪，李男還特地寫了一段文情並茂的文字，內容提及「「我只是幼稚地以為就像拍攝背影照一樣想記錄美好的時刻，在這種情感豐沛的時間點，我忽略了道德和法律，因為妳熟睡的臉龐真的好美」向前女友致歉。

    但前女友不原諒他堅持報警，高雄地方法院審理時，李男否認犯行，還說照片中的女主角不是前女友而是別人，但法官根據飯店住房紀錄及李男的致歉文字，不採信他的說詞，依無故竊錄他人非公開活動等罪判拘役65日，得易科罰金，可上訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播