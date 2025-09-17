偷拍就不行！分手後把大頭照設前女友背影 妨害秘密罪判刑

李姓男子偷拍女友穿睡袍的背影被判有罪。示意圖。（資料照）

2025/09/17 10:21

〔記者黃佳琳／高雄報導〕李姓男子和女友交往一年後分手，他為了懷念女友，把LINE頭像設為女友穿睡袍背對鏡頭的照片，前女友氣炸報警，李男傳訊致歉，但仍被法官依妨害秘密罪判拘役65日，得易科罰金。

判決指出，2020年11月，李男與女友透過線上遊戲結識後交往，兩人感情正濃時，曾相約一起到高雄某星級飯店共享良辰美景，李男趁女友熟睡時，用手機拍下女友穿睡袍背對鏡頭睡覺的照片留念。

好景不常，李男與女友交往不到一年就分手，李男不捨，把自己LINE的頭像設為女友穿睡袍背對鏡頭的照片，結果被女友發覺後向李男興師問罪，李男還特地寫了一段文情並茂的文字，內容提及「「我只是幼稚地以為就像拍攝背影照一樣想記錄美好的時刻，在這種情感豐沛的時間點，我忽略了道德和法律，因為妳熟睡的臉龐真的好美」向前女友致歉。

但前女友不原諒他堅持報警，高雄地方法院審理時，李男否認犯行，還說照片中的女主角不是前女友而是別人，但法官根據飯店住房紀錄及李男的致歉文字，不採信他的說詞，依無故竊錄他人非公開活動等罪判拘役65日，得易科罰金，可上訴。

