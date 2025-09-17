為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    網控女子遭打重傷 岡山警澄清：掛偽造車牌拒盤查自傷還襲警

    盤查過程中張女情緒激動，除以三字經辱罵外，並以手腳攻擊，造成2名員警分別手背、左手及膝部擦傷。（岡山警方提供）

    2025/09/17 10:21

    〔記者蘇福男／高雄報導〕有網路貼文指控「警方4打1，將小女生打到重傷骨折、臉破相」情事，岡山警方今天上午嚴正澄清，張女因懸掛偽造車牌拒警方盤查，在警所候詢室情緒失控拍打欄杆自傷，員警實施管束時又遭張女踢擊受傷，網傳說法與事實明顯不符。

    岡山警分局指出，37歲張女9月15日中午12點50分左右，開車要去考多元計程車駕照，行經橋頭區成功南路，被橋頭分駐所巡邏員警李家寶、林耀明發現疑似懸掛偽造車牌，於是一路尾隨，並於楠梓區高楠公路實施盤查。

    警方說，盤查過程中張女情緒激動，除以三字經辱罵外，並以手腳攻擊，造成2名員警分別手背、左手及膝部擦傷，張女被帶返偵查隊後，情緒仍持續失控，在候詢室內大聲叫喊，並雙手連續拍打欄杆，有自傷之虞，員警進入候詢室實施管束時，張女又連續踢擊前往勸阻的宋姓偵查佐，造成偵查佐右手虎口破皮挫傷，警方隨即依法上戒具加以管束，以防止張女持續自傷或攻擊他人。

    警方遂依《刑法》行使偽造特種文書及妨害公務罪現行犯逮捕張女，全案移送橋頭地檢署偵辦，岡山警分局重申，員警依法執勤，所有處置均依程序並有完整紀錄，為防止嫌犯自傷及確保現場安全，才依法採取必要管束措施。

    員警盤查過程遭張女攻擊受傷。（岡山警方提供）

