男子70秒狂灌一公升調酒猝死 酒吧負責人、店長被起訴

台北地檢署調查後，認為該店負責人與店長明知不得鼓勵或提倡飲酒卻舉辦該促銷活動，亦無相關應對措施，已涉犯過失致死罪，依法提起公訴。（記者吳昇儒攝）

2025/09/17 09:57

〔記者吳昇儒／台北報導〕台北市一名張姓男子去年9月間參加「Relay Juicetail 信義店」酒吧舉行的促銷活動，於1分鐘10秒內，喝下「一公升的眼淚」調酒，卻因急性酒精中毒，倒在賣場停車場廁所內，被發現時已經身亡。台北地檢署調查後，認為該店負責人與店長明知不得鼓勵或提倡飲酒卻舉辦該促銷活動，亦無相關應對措施，已涉犯過失致死罪，依法提起公訴。

檢警調查，該店於去年9月8日舉行促銷活動，只要在8分鐘內喝完「一公升的眼淚」調酒（伏特加270ml、百香調酒430ml及冰塊300ml），就可以取回5百元酒資。張男聽聞後，於當日凌晨0時30分到吧檯前，參加該活動。

張男於1分鐘10秒內就將調酒喝完，但身體出現嚴重不適，跑到ATT賣場地下2樓停車場旁廁所，因急性酒精中毒死在廁所內。同日上午7時10分，保全人員發現廁所有人，向前查看，驚見張男已無呼吸心跳，報警處理。死者父認為該店負責人及店長涉有過失致死之責，對兩人提出告訴。

檢察官調查認為，菸酒管理法規定不得有鼓勵或提倡飲酒情形，而該店負責人及店長明知酒類廣告或促銷不得鼓勵或提倡飲酒，且短時間內大量灌酒可能會使人酒精中毒而喪命，卻仍舉辦該活動，加上該調酒含有高濃度酒精，卻要求參加者於8分鐘內喝完。

而負責人與店長可預見參加活動的消費者有急性酒精中毒的可能，兩人負有告知、防止參加者酒醉或酒精中毒危險的義務，卻疏於注意，未在現場設立警示標語，也未告知或要求店員告知參加者活動危險性，無相關對應措施，導致張男參加活動後，因急性酒精中毒身亡。

檢察官認定，曾姓負責人及陳姓店長有過失責任，故依涉犯過失致死罪，將兩人起訴。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

