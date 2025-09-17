為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    赴中旅遊涉違選罷法 里長、旅行社幹部大逆轉改判無罪

    旅行社負責人招攬里長等人到中國旅遊，涉嫌接受落地招待，或介入國內大選，被高雄高分院改判無罪。（記者鮑建信攝）

    旅行社負責人招攬里長等人到中國旅遊，涉嫌接受落地招待，或介入國內大選，被高雄高分院改判無罪。（記者鮑建信攝）

    2025/09/17 10:15

    〔記者鮑建信／高雄報導〕喬安旅行社負責人蘇惠美、台灣中國旅行社經理莊俊雄，招攬里長等人赴中，涉嫌介入國內大選等案，被依違反正副總統選罷法等罪，各處徒刑3年半，同案另2名里長則被依妨害投票罪，各處徒刑4月，高等法院高雄分院審理後上午大逆轉，全部改判無罪。

    合議庭指出，旅遊團30名團員僅有1人證稱有大陸地區人員在敬酒時隨口提及「兩岸一家親」之客套寒暄，其餘29人均未聽到。

    此外，全部人一致明確證稱旅遊過程中，未曾聽聞有起訴意旨所指的「大陸地區台辦人員餐聚時對有投票權團宣傳兩岸一家親政治理念，暗指團員就政黨票、 總統應支持任何特定對象或政黨，因而認定罪證不足。

    高雄地檢署指出，2023年11月初，適逢總統和立委選舉期間，被告蘇惠美接獲大陸廈門市廈門建發旅行社副總經理戴曉輝指示，為促進兩岸和諧，需安排至少3團旅遊行程，成員需包括里長，比例為1比5，即1名里長帶5名里民，所有交通及旅遊費用均由對方負擔。

    蘇女聯繫莊男商討赴中旅遊事宜，由他招攬高雄市前金區民生里里長黃博群、榮復里里長顏炳豪及里民前往，里長免費，其餘人每人收取6000元費用。

    同年12月5日至9日，蘇等人接受台港澳事務辦公室等單位落地招待，對方並暗示團員不要支持民進黨推薦總統候選人賴清德。

    高雄地院依違反正副總統選舉罷免法等罪，判處蘇女和莊各有期徒刑3年6月﹔里長黃博群等2人，則依刑法犯有投票權人收受不正利益罪，各處徒刑4個月、褫奪公權1年。

    蘇等4人不服上訴，高雄高分院開庭調查後，認為檢方舉證不足，上午全部改判無罪，仍可再上訴。

