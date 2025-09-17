雲林6旬「神偷阿婆」摸走錢包 母子射氣球9000元現金不翼而飛

63歲胡女佯裝研究玩法，刻意靠近賴姓女子包包，並偷走皮夾，警方依竊盜罪移送雲林地檢署偵辦。（民眾提供）

〔記者李文德／雲林報導〕神偷技能點滿？雲林縣斗六市63歲胡姓女子13日在斗六夜市遊蕩，經過一處射氣球攤，發現一名賴姓媽媽帶著小朋友射氣球，正當兩人玩得開心時，胡女刻意佯裝研究玩法邊靠近，順手將賴女包包內錢包偷走，全程神不知鬼不覺。經報警後將胡女逮捕到案，並依照竊盜罪移送雲林地檢署偵辦。

賴姓媽媽表示，在射氣球攤付完遊戲費用後，就將皮夾收進包包，專注地陪孩子玩遊戲，想不到短短不到一分鐘的時間，等到看到包包內，才發現裝有9000元現金的皮夾消失，令她當場傻眼萬分，幸好事發不久後，有熱心民眾在路邊拾獲皮夾，送交派出所，不過皮夾中的現金都已被搜刮殆盡，只剩下證件。

此次竊案事發後，受害者家屬將夜市業者提供監視器畫面貼上臉書社團，貼文喊話「請有在逛夜市的，有看到這位阿婆麻煩跟她說皮夾請歸還，辦證件很麻煩的，扒手很多」。貼文一出後引發當地民眾紛紛留言「這阿姨來過我們店！下次要注意她」、「手法好俐落，肯定是師傅級」，更有人指出「阿婆是慣犯，會站旁邊假裝看東西，手就一直在皮包摸索。」

斗六警分局表示，經調閱監視器後，迅速鎖定胡女，事發隔日迅速將其查緝到案，且到案時身上僅剩3千多元，被害人的9千元現金幾乎已花光。全案依竊盜罪嫌移送雲林地檢署偵辦，並提醒民眾，在人潮擁擠的公共場所務必妥善保管財物。

