為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    雲林6旬「神偷阿婆」摸走錢包 母子射氣球9000元現金不翼而飛

    63歲胡女佯裝研究玩法，刻意靠近賴姓女子包包，並偷走皮夾，警方依竊盜罪移送雲林地檢署偵辦。（民眾提供）

    63歲胡女佯裝研究玩法，刻意靠近賴姓女子包包，並偷走皮夾，警方依竊盜罪移送雲林地檢署偵辦。（民眾提供）

    2025/09/17 09:50

    〔記者李文德／雲林報導〕神偷技能點滿？雲林縣斗六市63歲胡姓女子13日在斗六夜市遊蕩，經過一處射氣球攤，發現一名賴姓媽媽帶著小朋友射氣球，正當兩人玩得開心時，胡女刻意佯裝研究玩法邊靠近，順手將賴女包包內錢包偷走，全程神不知鬼不覺。經報警後將胡女逮捕到案，並依照竊盜罪移送雲林地檢署偵辦。

    賴姓媽媽表示，在射氣球攤付完遊戲費用後，就將皮夾收進包包，專注地陪孩子玩遊戲，想不到短短不到一分鐘的時間，等到看到包包內，才發現裝有9000元現金的皮夾消失，令她當場傻眼萬分，幸好事發不久後，有熱心民眾在路邊拾獲皮夾，送交派出所，不過皮夾中的現金都已被搜刮殆盡，只剩下證件。

    此次竊案事發後，受害者家屬將夜市業者提供監視器畫面貼上臉書社團，貼文喊話「請有在逛夜市的，有看到這位阿婆麻煩跟她說皮夾請歸還，辦證件很麻煩的，扒手很多」。貼文一出後引發當地民眾紛紛留言「這阿姨來過我們店！下次要注意她」、「手法好俐落，肯定是師傅級」，更有人指出「阿婆是慣犯，會站旁邊假裝看東西，手就一直在皮包摸索。」

    斗六警分局表示，經調閱監視器後，迅速鎖定胡女，事發隔日迅速將其查緝到案，且到案時身上僅剩3千多元，被害人的9千元現金幾乎已花光。全案依竊盜罪嫌移送雲林地檢署偵辦，並提醒民眾，在人潮擁擠的公共場所務必妥善保管財物。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播