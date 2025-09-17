在湯姆熊「撿到」20枚代幣 男客投機台玩這下GG了

曾姓男子在湯姆熊撿到20枚代幣，拿去玩機台被判有罪。示意圖（資料照）

2025/09/17 09:47

〔記者黃佳琳／高雄報導〕曾姓男子到鳳山湯姆熊遊玩時，在隔壁機台上發現20枚代幣，曾男以為代幣沒人要，於是「撿起來」投入自己正在玩的機台，玩了一陣子後離開，半小時後，鄭姓失主回店裡找尋未果報警，曾男被依侵占罪判罰3000元。

判決指出，今年6月20日下午1點多，曾姓男子在「湯姆熊歡樂世界鳳山店」玩機台時，看到隔壁機台上有20枚代幣（市值約100元），曾男玩一陣子之後，發現隔壁機台的人仍然沒有回來，他以為代幣沒有人要，就把它拿過來玩。

曾男玩完機台後離開湯姆熊，半小時後，鄭姓失主回店裡找尋，但發現自己忘放在機台上的代幣不見蹤影，鄭男不甘損失報警，警方到場調閱監視器畫面後，循線逮捕曾男到案。

檢方偵查時，曾男否認犯行，但檢察官認為，以一般社會經驗，縱使無人在旁持執，仍屬暫離本人持有之物，曾男拾得代幣後未交給或告知場所管理人處理，反而全數投入店內機台把玩，侵占不法意圖甚明，偵結後將他起訴。

高雄地方法院審理時，曾男還是不認罪，法官認為他缺乏尊重他人財產權觀念，且未與鄭姓失主和解或賠償，因此依侵占離本人持有之物罪判罰3千元，得易服勞役，可上訴。

