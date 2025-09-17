假投顧騙買「虛擬貨幣」 逮16人、查扣逾10萬顆泰達幣

善化警分局針對假投顧公司的詐騙案全力追緝，百貨詐騙集團成員16人，並查扣上千萬元。（民眾提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南安定區有民眾遭到假冒投資顧問公司以虛擬貨幣交易、股票買賣等話術誘騙，遭詐金額頗高，善化警分局展開追緝，佈線後，兵分多路搜索、拘提，逮獲16名嫌犯，並查扣現鈔，還有冷錢包內逾10萬顆泰達幣，共上千萬元贓款，全都移送法辦。

安定分駐所先接獲民眾報案，遭到假投資虛擬貨幣詐騙，每次面交200萬元，後來想兌現獲利，卻屢被刁難，才知已經上當，善化警分局成立專案小組，展開偵辦。

專案小組先在詐騙集團再度約定被害人面交200萬元時，當場逮獲3名車手，除了查到不法現金之外，還有泰達幣的冷錢包，繼續溯源、追緝。

掌握相關證據後，專案小組兵分多路，在新北、台南等縣市，執行搜索及拘提，陸續查獲包含車手頭在內的不法詐欺集團成員共16人。

針對該假投顧公司詐騙，警方共起出約700萬元現鈔，以及泰達幣逾10萬顆，總價值上千萬，並查扣作案用手機、傳真機等證物，人贓俱獲。

善化分局長劉柏陞指出，詐欺集團不再只限於慫恿被害人投資股票，常見技倆是改以「虛擬貨幣槓桿倍數高、短期效益回報率可觀」等話術，甚至與不肖業者勾串，透過通訊軟體結識被害人，再逐步誘使投入現金購買，約定面交，無法提領獲利才驚覺遭騙。

劉柏陞呼籲，近來詐騙手法層出不窮，常利用「假交友」等各種方式，透過關心與陪伴建立信任，誘使被害人匯款或購買遊戲點數，讓民眾陷入感情與金錢的雙重陷阱。

劉柏陞提醒，民眾可以「一問、二掛、三查證」，若有任何疑慮，請即撥打「165」反詐騙專線或「110」求助與諮詢，避免成為詐騙的受害者。

