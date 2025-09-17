為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    假投顧騙買「虛擬貨幣」 逮16人、查扣逾10萬顆泰達幣

    善化警分局針對假投顧公司的詐騙案全力追緝，百貨詐騙集團成員16人，並查扣上千萬元。（民眾提供）

    善化警分局針對假投顧公司的詐騙案全力追緝，百貨詐騙集團成員16人，並查扣上千萬元。（民眾提供）

    2025/09/17 09:34

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南安定區有民眾遭到假冒投資顧問公司以虛擬貨幣交易、股票買賣等話術誘騙，遭詐金額頗高，善化警分局展開追緝，佈線後，兵分多路搜索、拘提，逮獲16名嫌犯，並查扣現鈔，還有冷錢包內逾10萬顆泰達幣，共上千萬元贓款，全都移送法辦。

    安定分駐所先接獲民眾報案，遭到假投資虛擬貨幣詐騙，每次面交200萬元，後來想兌現獲利，卻屢被刁難，才知已經上當，善化警分局成立專案小組，展開偵辦。

    專案小組先在詐騙集團再度約定被害人面交200萬元時，當場逮獲3名車手，除了查到不法現金之外，還有泰達幣的冷錢包，繼續溯源、追緝。

    掌握相關證據後，專案小組兵分多路，在新北、台南等縣市，執行搜索及拘提，陸續查獲包含車手頭在內的不法詐欺集團成員共16人。

    針對該假投顧公司詐騙，警方共起出約700萬元現鈔，以及泰達幣逾10萬顆，總價值上千萬，並查扣作案用手機、傳真機等證物，人贓俱獲。

    善化分局長劉柏陞指出，詐欺集團不再只限於慫恿被害人投資股票，常見技倆是改以「虛擬貨幣槓桿倍數高、短期效益回報率可觀」等話術，甚至與不肖業者勾串，透過通訊軟體結識被害人，再逐步誘使投入現金購買，約定面交，無法提領獲利才驚覺遭騙。

    劉柏陞呼籲，近來詐騙手法層出不窮，常利用「假交友」等各種方式，透過關心與陪伴建立信任，誘使被害人匯款或購買遊戲點數，讓民眾陷入感情與金錢的雙重陷阱。

    劉柏陞提醒，民眾可以「一問、二掛、三查證」，若有任何疑慮，請即撥打「165」反詐騙專線或「110」求助與諮詢，避免成為詐騙的受害者。

    善化警分局針對假投顧公司的詐騙案全力追緝，百貨詐騙集團成員16人，並查扣上千萬元。（民眾提供）

    善化警分局針對假投顧公司的詐騙案全力追緝，百貨詐騙集團成員16人，並查扣上千萬元。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播