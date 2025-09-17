為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    中市消防局網頁遭駭 竟出現「找小姐」等色情字眼

    市議員江肇國質疑消防局的網頁遭駭，竟出現色情電話。（江肇國提供）

    市議員江肇國質疑消防局的網頁遭駭，竟出現色情電話。（江肇國提供）

    2025/09/17 09:01

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨市議員江肇國指出，台中市消防局的即時災情網頁網址，昨日竟出現「找小姐價格電話」等色情字眼，讓他相當震驚，因為該網頁是市民最常使用的災情查詢入口，如此重要的網站竟會出現不雅字眼，疑遭駭客入侵竄改，顯示市府對資安檢查完全鬆散，若遭搜尋引擎收錄，恐讓「台中市政府消防局」與「中國約妹」、「小姐價格」、「電話」等關鍵字掛勾，嚴重損害市府形象。

    江肇國強調，這種駭入或污染的情況發生在流量最高的頁面，足見市府資安管理失職，「盧市府還喊自己是智慧城市？數位發展局是在睡覺嗎？」他更警告，若連消防系統這樣攸關公共安全的網站都可能遭到滲透，一旦遇到中國網路攻擊或其他嚴重駭客入侵，後果將不堪設想。

    江肇國呼籲，市府應立即全面檢查，並將所有市府與各機關官網進行資安掃描與防護，不可再等到重大攻擊發生時才被動補救。他也質疑市長與相關局處首長的責任心態，要求市府說明此事件原因、改善措施與後續資安計畫，避免對城市形象及資訊安全造成嚴重傷害。

